Sicherheitsbedenken beim Oktoberfest – Besucher sollen zu dieser Maßnahme greifen

Das Oktoberfest in München lockt jedes Jahr Millionen Besucher aus der ganzen Welt an. Doch bei aller Geselligkeit bleibt das größte Volksfest der Welt auch ein Ort mit Sicherheitsrisiken. Belästigungen oder Übergriffe sind bei hohem Alkoholkonsum keine Seltenheit.

Um die Sicherheit zu erhöhen, setzen einige Wiesn-Zelte nun auf eine innovative Lösung: Eine Notfall-App namens SafeNow soll betroffenen Besuchern schnelle Hilfe ermöglichen. Was die App kann und in welchen Zelten sie eingesetzt wird, liest du hier.

Oktoberfest: Per App direkte Hilfe rufen

Vier große Zelte auf dem diesjährigen Oktoberfest – darunter die Ochsenbraterei und das Hofbräu Festzelt – arbeiten mit der Notfall-App zusammen. Besucher können laut „Chip“ mit SafeNow per Knopfdruck einen Alarm auslösen und so die Sicherheitskräfte direkt informieren.

Auf dem Oktoberfest wird die App als Sicherheitszone eingerichtet. „Mit SafeNow können wir die Reaktionszeit verkürzen und schneller helfen“, so die Veranstalter. Besonders in vollen Zelten kann der schnelle Alarm entscheidend sein.

Wie die Notfall-App funktioniert

SafeNow ist einfach zu bedienen. Nach der Verifizierung über die Telefonnummer zeigt die App den Standort des Nutzers an. Mit einem zentralen Alarm-Button können Besucher einen lauten Alarm auslösen, der stumme Handys übergeht. Gleichzeitig werden gespeicherte Notfallkontakte informiert.

Die App bietet weitere Funktionen, wie die Möglichkeit, Sicherheitskräfte automatisch zu den Kontakten hinzuzufügen, wenn man sich in einer Sicherheitszone befindet. Auch Gruppen können angelegt und der Standort geteilt werden.

Sicherheit im Fokus des Oktoberfests

Das Oktoberfest bleibt ein riesiges Volksfest mit besonderen Herausforderungen. Allein im letzten Jahr suchten 352 Personen Schutz in Safe-Spaces. Mit der neuen Notfall-App sollen potenzielle Opfer schneller Hilfe erhalten.

Die Maßnahme zeigt, dass das Oktoberfest nicht nur auf den Spaß, sondern auch auf die Sicherheit seiner Besucher setzt – ein Vorbild für andere Großveranstaltungen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.