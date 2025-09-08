Preis-Explosion auf dem Oktoberfest: Das wird ein teures Vergnügen!

Das Oktoberfest in München ist weltweit bekannt für seine einzigartige Atmosphäre, traditionelle Musik, ausgelassene Stimmung und deftige bayrische Spezialitäten. Jedes Jahr lockt es Millionen von Besuchern aus aller Welt an die Theresienwiese. Doch so traditionell wie die Veranstaltung selbst ist auch ein anderes Thema: die stetig steigenden Preise.

Während sich viele Wiesn-Besucher auf bayerisches Bier, Brathendl und Steckerlfisch freuen, rückt 2025 eine besonders markante Neuerung in den Fokus der Aufmerksamkeit – die rekordverdächtigen Preise für Speisen und Getränke. Wer in einem der großen Münchner Festzelte genießen möchte, muss mittlerweile tief in die Tasche greifen.

Rekordpreise prägen das Oktoberfest 2025

Eine echte Premiere auf dem Oktoberfest 2025 ist das neu eingeführte Tomahawk-Steak, das zum unumstrittenen Gesprächsthema der diesjährigen Wiesn geworden ist. Mit einem Gewicht von 1,3 Kilogramm, serviert am Knochen und gedacht für bis zu vier Personen, beansprucht es den Titel des teuersten Gerichts auf dem gesamten Festgelände.

Die klassische Variante kann abends im Bräurosl-Zelt für 179 Euro bestellt werden. Wer allerdings das besondere Wiesn-Erlebnis der „Trüffel-Edition“ genießen möchte, muss noch tiefer in die Tasche greifen: Mit schwarzem Trüffel und einer exklusiven Trüffel-Béarnaise erreicht das Gericht einen stolzen Preis von 229 Euro – ein Rekord in der Geschichte des Oktoberfests. (Hier geht es zur Speisekarte für das Oktoberfest 2025).

Klassiker kosten mehr auf dem Oktoberfest

Doch nicht nur das edle Steak sorgt für Aufsehen. Auch die Preise für traditionelle Speisen und Getränke haben sich 2025 kräftig erhöht. Ein halbes Hendl, das auf keiner Wiesn fehlen darf, kostet je nach Festzelt bis zu 24,50 Euro. Ebenso müssen Wiesn-Besucher bei den Getränken tiefer in die Tasche greifen. Die Maß Bier, das Highlight für viele Gäste, erreicht in diesem Jahr einen Preis von 15,40 Euro. Auch bei alkoholfreien Alternativen wie Mineralwasser sind die Kosten gestiegen: Bis zu 12,70 Euro zahlt man für eine 0,75-Liter-Flasche. Selbst Kindergerichte, die traditionell günstiger waren, kosten mittlerweile teils über 20 Euro.

Das Oktoberfest läuft dieses Jahr vom 20. September bis zum 5. Oktober und verspricht wieder ein unvergessliches Erlebnis. Trotz der Preissteigerungen bleibt die Wiesn ihrer Tradition treu und wird weiterhin zahlreiche Besucher aus aller Welt anziehen. Wer die bayrische Gastlichkeit erleben möchte, sollte sich jedoch auf gut gefüllte Geldbeutel einstellen.

