Erster Todesfall beim Oktoberfest 2025 in München – kurz darauf folgt schon der zweite Notruf

Das Oktoberfest-Gelände auf der Theresienwiese ist seit 9 Uhr geöffnet – doch schon jetzt gibt es eine schreckliche News zu vermelden: Es gibt bereits einen Todesfall!

Wie „merkur.de“ berichtet, wurden die Einsatzkräfte bereits in den frühen Morgenstunden zu einer leblosen 70-jährigen Schaustellerin gerufen. Sie begannen sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, leider ohne Erfolg. Die Schaustellerin starb nach Angaben des Portals noch vor Ort.

Weiterer Vorfall überschattet Oktoberfest-Start

Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. Wie „merkur.de“ weiter schreibt, wurden weitere Maßnahmen von der Polizei-Wiesnwache durchgeführt. Die Betreuung der Angehörigen wird derzeit durch Kriseninterventionsteams der Aicher Ambulanz übernommen.

Jedoch ist das nicht der einzige Vorfall, der den Wiesn-Start überschattet. Denn auch kurz nach der offiziellen Eröffnung des Festgeländes sorgte ein weiterer Notfall für Aufregung. Ein junger Mann wurde mit Verdacht auf einen Schlaganfall in die Aicher-Ambulanz, der Oktoberfest-eigenen Klinik, eingeliefert. Er wird derzeit in einem Akutraum behandelt.

Wie es dem Mann aktuell geht, ist derzeit unklar. Der erste riesige Andrang ist jedoch erst einmal überstanden, denn die Zelte sind mittlerweile prall gefüllt.

Wir berichten weiter.