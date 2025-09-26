Tragischer Fund auf Oktoberfest: Leiche hinterm Riesenrad entdeckt

Das Oktoberfest begeistert jedes Jahr Millionen Menschen, doch hinter den Kulissen passieren auch tragische Ereignisse. Ein neuer Todesfall im Bereich der Schausteller-Wohnwagen sorgt für große Betroffenheit.

Was ist geschehen – und welche Fragen bleiben offen?

Traurige Vorfälle beim Oktoberfest: Wieder ein Todesfall

Am Freitagmorgen (26. September 2025) erreichte die Rettungskräfte der Aicher Ambulanz ein Notruf vom Oktoberfestgelände. Ein Mann, vermutlich ein Angestellter eines Schaustellerbetriebs, brach in der Nähe des Riesenrads zusammen. Sanitäter versuchten, ihn wiederzubeleben, jedoch erfolglos. Die Polizei geht laut „dpa“ von einem medizinischen Notfall aus und untersucht die genauen Todesumstände.

Thematisch passend: Kurz nach Start des Oktoberfest 2025 – Besucher-Andrang sorgt für zahlreiche Einsätze

Laut einem Sprecher der Ambulanz wurden die Rettungskräfte gegen 6.15 Uhr alarmiert. Am Oktoberfest dient das Areal nahe dem Riesenrad vielen Schaustellern als Unterkunft. Die Rettungskräfte konnten trotz schneller Reaktionszeit und schnell eingeleiteter Reanimation das Leben des Mannes nicht retten.

Oktoberfest: Risiken und menschliche Schicksale

Dieser tragische Vorfall erinnert an den Tod einer 70-jährigen Frau kurz vor Beginn des Oktoberfests (>> wir berichteten). Auch sie brach im Bereich der Schausteller-Wohnwagen zusammen, und Reanimationsversuche scheiterten. Der Sanitätsdienst machte keine weiteren Angaben zu den Hintergründen, doch beide Ereignisse belasten die Oktoberfest-Gemeinschaft enorm.

Bei beiden Todesfällen gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.