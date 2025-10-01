Bombendrohung! Freddy erlebt Oktoberfest-Drama in München hautnah

Auf ein Monat „Malle ohne Unterkunft“ folgt drei Wochen „Oktoberfest ohne Unterkunft“. Freddy Speck tut es schon wieder. Elf Tage hat der 19-jährige TikTok-Star schon überstanden: jeden Tag Party, unzählige Maß Bier und die Hoffnung am Abend einen sicheren und warmen Schlafplatz zu finden. Doch am Mittwoch (1. Oktober) findet sein Projekt plötzlich ein abruptes Ende – zumindest für den Moment.

Der Grund ist durchaus ernst, denn eine Bombendrohung führte zu der Schließung des Oktoberfestes – zunächst nur bis 17 Uhr. Am Nachmittag folgt dann die Entscheidung: Die Wiesn öffnen ab 17.30 Uhr wieder. Nach einem Brand mit Explosionen im Münchner Norden wurde ein Drohbrief gefunden, der Politik und Polizei in Alarmbereitschaft brachte. Auch Freddy erreichte die Nachricht von der Bombendrohung eiskalt, wie er gegenüber dieser Redaktion berichtet.

Freddy schläft noch, als die Schock-Nachricht kommt

Mit Lederhose, einem weißen Hemd und natürlich seinem Cowboy-Hut mischte sich Freddy zum Beginn des Oktoberfestes in die Menschenmenge – ohne Geld oder einen konkreten Plan und angewiesen auf Unterstützung seiner Community. Auch am Mittwoch sollte die Gaudi wieder los gehen, doch plötzlich herrschte in München Ausnahmezustand. Anstatt zahlreicher Menschen in Tracht und Dirndl, liefen plötzlich Polizisten mit Spürhunden über das Festzeltgelände.

Freddy erreichte die Nachricht, als er gerade nach einer wilden Nacht seinen Rausch auf einem kleinen Hügel draußen ausschlief. „Ich habe plötzlich dieses Warnsignal auf dem Handy bekommen und wurde davon geweckt. Ich konnte es erst nicht glauben. Wie Bombendrohung? Bin ich jetzt in Gefahr?“, schildert der 18-Jährige gegenüber dieser Redaktion seine ersten Gefühle. Aus Neugier zog es ihn auch an den Ort des Geschehens „Man hat überall Einsatzkräfte gesehen, maskierte Sondereinsatzkräfte und umliegende Häuser und Läden wurden durchsucht“, schildert er seine Beobachtungen. Lange habe er sich aber nicht dort aufgehalten, immerhin habe er nicht die Arbeit der Einsatzkräfte behindern wollen.

Freddy’s Entscheidung steht: Er will zum Oktoberfest

Auch auf seinen Social-Media-Kanälen gab der junge Content-Creator seinen Followern natürlich auch ein Update über die Zwangspause seines Projekts. Sofort trudelten zahlreiche besorgte Nachrichten von Fans ein. Und auch Zuhause in Göttingen machte die Meldung Runde, sodass es kurz darauf bei Freddy klingelte. „Mein Vater wollte wissen, was ich mache und wie es mir geht, deshalb musste ich ihn etwas beruhigen. Also ich glaube man muss es ernst nehmen, aber man sollte keine Panik schieben.“

Obwohl Freddy hofft, dass das Oktoberfest zeitnah wieder öffnet, befürwortet er die zeitweise Schließung. „Ich finde es gut, dass man lieber sagt, dass das Fest eine Zeit lang geschlossen ist und man kein Risiko eingeht.“ Noch während unseres Gesprächs kam die Meldung rein, dass die Wiesn ab 17.30 Uhr wieder öffnen. „Darauf habe ich gehofft. Da werde ich auf jeden Fall am Start sein!“, jubelt Freddy begeistert. Er vertraue auf die Einschätzung der Polizei.