Alarm auf dem Oktoberfest – plötzlich geht es um jede Sekunde

„Oans, zwoa, gsuffa“ – dieser Spruch (und die typischen Zelt-Lieder) dürften gerade auf dem Oktoberfest in München hoch und runterlaufen. Doch neben der bayrischen Gaudi, gibts auch zahlreiche betrunkene Besucher, Gedränge im Zelt und ein Heimweg im Dunkeln.

Klar ist: Bei all diesen Dingen lassen sich gewisse Gefahrensituationen nicht vermeiden – und egal ob Schlägerei, ein medizinischer Notfall oder (sexuell) übergriffiges Verhalten, oft zählt jede Sekunde. In genau solchen Momenten soll nun eine bestimmte App helfen …

Sicher feiern auf dem Oktoberfest – mit der SafeNow-App

Wiesn-Zeit bedeutet vor allem eines: Feierzeit – schließlich werden in den über zwei Wochen über zwei Millionen Liter Bier getrunken. Doch trotz oder gerade wegen des vielen Alkohols sollen sich alle sicher und entspannt fühlen. Genau deshalb setzt das Zelt rund um den Schottenhamel in diesem Jahr auf die Hilferuf-App SafeNow. Und sie sind nicht allein: Auch die Ochsenbraterei, das Hofbräuzelt und das Armbrustschützenzelt sind mit dabei. Zusammen bilden sie feste Sicherheitszonen, in denen im Notfall schnell Hilfe geleistet werden kann.

Aber wie funktioniert das eigentlich? Stell dir vor, du fühlst dich in einer Situation unwohl – vielleicht im Gedränge, auf dem Heimweg oder weil dir jemand zu nahe kommt. Mit der SafeNow-App kannst du mit nur einem Knopfdruck Hilfe holen, ganz ohne großes Aufsehen. Das Beste daran: Der Alarm erreicht sie auch, wenn das Handy auf lautlos gestellt oder im „Nicht stören“-Modus ist. Du kannst dich also darauf verlassen, dass es ankommt.

So gehts: Hilfe im Notfall – auch im Stummmodus

Und so geht’s. Du drückst den Button in der App und hältst ihn erstmal nur gedrückt, solange du dich unwohl fühlst. Wenn du den Button nach unten ziehst, wird alles wieder abgebrochen. Lässt du ihn aber los, weil die Situation ernst wird oder du Hilfe benötigst, wird automatisch der Alarm ausgelöst.

Dann passiert alles wie von selbst. Die ausgewählten Helfer und das Security-Team auf dem Oktoberfest in den jeweiligen Zelten, bekommen einen lauten Ton aufs Handy, dazu deinen genauen Standort und deine Telefonnummer. So kann dir ganz schnell jemand zur Seite stehen, denn in solch einer Situation zählt oft jede Sekunde.

Übrigens: Die App kann weltweit genutzt werden. Und nicht nur das Oktoberfest kooperiert damit, sondern auch zahlreiche Clubs, Festivals, Bahnhöfe und weitere Orte. HIER kannst auch du dir die App herunterladen.