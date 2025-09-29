Vergewaltigung nach Wiesn-Besuch: Mann (22) zieht junge Frau ins Gebüsch

Eine 21-jährige Frau wurde am Rande des Oktoberfests Opfer einer Vergewaltigung. Der Täter zog sie in ein Gebüsch nahe der Theresienhöhe und flüchtete anschließend.

Die junge Frau, die zuvor leichte Verletzungen erlitt, wandte sich an Polizisten in der Nähe, die sofort ermittelten. Mehr Informationen zu dem Vorfall bekommst du hier!

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Wie unter anderem „focus.de“ berichtet, hatte die junge Frau den Täter, einen 22-jährigen Mann, während des Oktoberfests am Freitagabend (26. September) kennengelernt. Zusammen verließen sie gegen 21.40 Uhr das Festgelände. Die Polizei beschreibt den Mann als etwa 170 cm groß, hellhäutig, mit dunklen lockigen Haaren und in Tracht gekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe: „Wer hat im Bereich Theresienhöhe und Franziska-Bilek-Weg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang stehen könnten?“ Hinweise können dem Kommissariat 15 des Polizeipräsidiums München oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Laut „focus.de“ leitet die Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen. Der Vorfall überschattet das Oktoberfest und die sonst ausgelassene Stimmung. Die Behörden betonen, dass jede auch geringe Beobachtung im Umfeld der Tatzeit hilfreich sein könnte. Ziel ist es, den Täter schnellstmöglich zu finden und weitere Vorfälle zu verhindern.