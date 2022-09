Oktoberfest: Corona-Alarm! Inzidenz wird nach oben schießen – „Virusvarianten aus aller Welt“

Endlich wieder Oktoberfest! Ab Samstag (17. September) ist die Wiesn nach zwei Jahren Corona-Pause zurück – und mit ihr auch höhere Inzidenzen?

Ein ordentliches Maß Bier, eine knackige Weißwurst und eine frische Brezn: Oktoberfest-Fans kommen 2022 wieder voll auf ihre Kosten. Doch ganz so unbeschwert feiern ist auch in diesem Jahr noch nicht drin, denn es herrscht Corona-Alarm!

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Volksfesten und höheren Inzidenzen

Wie „ZDF Bayern“ auf seinem Twitter-Account schreibt, befinden sich derzeit acht bayrische Landkreise und Städte unter den zehn bundesweit höchsten Corona-Inzidenzen. Auffällig: Bei allen gibt es wohl einen Zusammenhang mit Volksfesten.

Auch die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet Ähnliches. So stieg die Inzidenz nach dem Gäubodenfest in Straubing, Bayerns zweitgrößtem Volksfest, in der Stadt und dem zugehörigen Landkreis um das zweieinhalbfache an. Die beiden Kreise waren danach sogar Spitzenreiter in der bundesweiten Inzidenzstatistik.

Das Oktoberfest findet 2022 wieder statt (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Panthermedia

In München drohen die Corona-Zahlen wegen des Oktoberfests zu explodieren

Und das ist kein Einzelfall: Auch nach dem Kulmbacher Bierfest und dem Kaufbereuen Tänzelfest schnellten die Inzidenzen in den Landkreisen in die Höhe.

Und dieses Schicksal droht auch München: Zum Oktoberfest werden sechs Millionen Besucher aus aller Welt erwartet! Und mit ihnen werden auch „Virusvarianten aus aller Welt“ kommen, heißt es in einer Videokolumne der „Süddeutschen Zeitung“.

Wie hoch die Inzidenz letztendlich wirklich in München sein wird, bleibt abzuwarten.