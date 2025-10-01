Oktoberfest-Besucher haben nach Bombendrohung in München nur eine Frage

Das Oktoberfest ist sonst ein Ort voller Gaudi, Brezeln und natürlich auch Bier – doch am 1. Oktober blieb das Volksfest in München wegen einer Bombendrohung bis mindestens 17 Uhr geschlossen. Die Feuerwehr prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang mit einem Feuer und einer Explosion in einem Haus in München.

Wegen der Schließung stellen sich viele Besucher nur eine Frage.

Großeinsatz in Bayern: Oktoberfest gesperrt

Im München kam es in der Nacht zu einem folgenschweren Vorfall: Ein Einfamilienhaus geriet in Brand, wobei eine Person ums Leben kam. Zudem wurden Sprengsätze entdeckt und mehrere Autos standen in Flammen. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks bestätigte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), dass ein Schreiben des mutmaßlichen Täters eingegangen sei. Darin heiße es unter anderem, es sei derzeit „unverantwortlich“, Menschen auf das Oktoberfest zu lassen.

Von der Schließung des Oktoberfestes sind daher nicht nur zahlreiche Touristen betroffen, die bestimmt viel Geld für ein Hotelzimmer in München zahlen würden, sondern auch diejenigen, die hunderte Euro für Tischreservierungen und Verzehrgutscheine ausgegeben haben. Doch was passiert mit den Reservierungen, wenn eine behördliche Schließung das Feiern stoppt? Die Antwort: Das hängt stark vom jeweiligen Festzelt ab.

Verzehrgutscheine und Reservierungen: Bleibt die Gültigkeit?

Einige Wirte zeigen sich nämlich großzügig und finden faire Lösungen für ihre Gäste. So betonten die Wirtsprecher Peter Inselkammer und Christian Schottenhammel laut „dpa“: „Mittagsreservierungen können je nach Verfügbarkeit auf die kommenden Tage umgebucht werden“. Wer also umbuchen möchte, soll sich im jeweiligen Festbüro des Zeltes melden.

Wer betroffen ist, sollte zudem einen Blick in die AGB seines Zeltes werfen. Die gute Nachricht: In den meisten Fällen behalten die Verzehrgutscheine von Bier und Hendl während der gesamten Oktoberfest-Zeit ihre Gültigkeit – auch ganz unabhängig von den reservierten Tischen. Und wer nicht alles auf der Wiesn einlösen kann, muss nicht verzagen. Wie oktoberfest.de berichtet, bieten viele Wirte an, die Gutscheine auch noch nach dem Fest einzulösen – zum Beispiel in ihren ganzjährig geöffneten Lokalen.

Mancherorts gibt’s sogar den vollen Betrag zurück. Das Augustiner-Festzelt etwa erlaubt die Einlösung der Gutscheine bis zum 1. November im traditionsreichen Stammhaus an der Neuhauser Straße.

Jetzt wurde die gute Nachricht verkündigt: Das Oktoberfest in München öffnet um 17.30 Uhr wieder seine Festzelte – das heißt, ab diesen Zeitpunkt gelten auch wieder die Reservierungen.