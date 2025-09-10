16 Euro für eine Maß Bier auf Oktoberfest 2025 – Wiesn-Chef verteidigt Preis: „Liegt im Rahmen“

Jahr für Jahr zieht das Oktoberfest in München Millionen von Besuchern in die bayerische Landeshauptstadt. Und jedes Mal gibt es auf der Wiesn ein Aufreger-Thema schlechthin – die Bierpreise. Im Jahr 2025 liegt der Preis für eine Maß Bier bei bis zu 15,80 Euro.

Fast 16 Euro für einen Liter Bier? Da wird der ein oder andere Oktoberfest-Besucher die Stirn runzeln. Unsere Redaktion hat daraufhin bei der Stadt München nachgefragt – denn steigende Bierpreise sind nicht erst seit den vergangenen Krisen-Jahren mit Corona, Inflation und hohen Energiekosten ein Phänomen auf der Wiesn.

Als Antwort erhielten wir ein Statement von Wiesn-Chef Dr. Christian Scharpf – der die Bierpreise auf dem Oktoberfest erwartungsgemäß verteidigt.

Oktoberfest: Fast 16 Euro für eine Maß Bier

Nach den Ausfällen in den Corona-Jahren kehrte das Oktoberfest im Herbst 2022 wieder zurück – mit einem Bierpreis von bis zu 13,80 Euro pro Maß. Wenn die Feierlichkeiten nun am 20. September 2025 wieder losgehen, ist der Preis um satte zwei Euro gestiegen. Dieses Jahr werden pro Liter Bier zwischen 14,50 und 15,80 Euro verlangt.

Nun sind Endverbraucher steigende Preise aufgrund der Krisen der letzten Jahre gewohnt. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Maßpreise auf dem Oktoberfest auch schon vorher stetig angestiegen sind – von 9,50 Euro im Jahre 2012 bis auf 11,80 Euro im Jahr 2019. Ganz ohne Inflation und Energiekrise.

Wieso kann der Bierpreis innerhalb eines Jahres nicht einmal konstant bleiben oder bestenfalls sogar sinken? Eine Frage, die unsere Redaktion ebenfalls nach München schickte. Doch in der erhaltenen Antwort aus Bayern wurde auf die Jahre vor Corona gar kein Bezug genommen – stattdessen schickte die Stadt München uns ein Statement von Wiesn-Chef Dr. Scharpf, der darin auf die 1950er Jahre verweist.

Wiesn-Chef: „Bierpreis liegt im Rahmen“

„Die Bierpreise werden nicht von der Stadt München festgesetzt, sondern von den Wirten der Stadt mitgeteilt, die sie dann veröffentlicht“, erklärt Scharpf – und betont: „Die diesjährige Steigerung von rund 3,5 Prozent beim Bierpreis liegt im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen.“

Das begründet er mit einem Verweis auf die 1950er Jahre, als das Wiesn-Bier 1,70 D-Mark pro Maß kostete. „Ein Arbeiter verdiente damals etwa 2,00 D-Mark pro Stunde, was bedeutete, dass er fast eine Stunde arbeiten musste, um sich eine Maß leisten zu können“, so Scharpf. Rechne man das auf die Situation 2025 hoch, sei der Preis von 15,80 Euro pro Maß angemessen: „Bei einem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von etwa 25 Euro in Deutschland bedeutet das, dass ein Arbeitnehmer heute rund 35 bis 38 Minuten arbeiten muss, um sich eine Maß Bier leisten zu können.“

„Im Verhältnis zur Kaufkraft“ sei die Maß Bier also nach wie vor für alle genauso erschwinglich wie vor 70 Jahren – so die Botschaft. Ob diese Antwort die Oktoberfest-Besucher zufriedenstellt, wird sich zeigen.