Kurz vorm Oktoberfest 2025 geht die Nachricht um – Besucher baff!

Das Oktoberfest 2025 steht vor der Tür und startet am Samstag, den 20. September, in München. Das größte Volksfest der Welt lockt jedes Jahr über sechs Millionen Besucher an, die den legendären Moment „o’zapft is!“ herbeisehnen.

Die Wiesn 2025 läuft bis zum 5. Oktober und garantiert wieder zahlreiche Highlights und Traditionen.

Sommerwetter beim Oktoberfest 2025

Und das ist kaum zu glauben: Zum Auftakt erwartet die Besucher bestes Wiesn-Wetter. Der erste Tag könnte mit bis zu 30 Grad sommerlich heiß werden – ideales Klima für Lederhose und Dirndl. Auch die Folgetage präsentieren sich freundlich: Am Sonntag werden 24 Grad und am Montag 23 Grad mit nur leichter Bewölkung erwartet. Gute Laune ist also garantiert.

++ Passend zum Thema: Mit dem Wohnmobil zum Oktoberfest – Campingplatz für unter 10 Euro ++

Der Startschuss fällt am Samstag um Punkt 12 Uhr in der Schottenhamel-Festhalle, wo Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass Bier anzapft. Im vergangenen Jahr benötigte er zwei Schläge, um den Zapfhahn ins Fass zu treiben. Diese Tradition findet seit 1950 stets im Schottenhamel statt, nachdem OB Thomas Wimmer wegen eines Platzregens dorthin geeilt war. Seine 17 Schläge gelten bis heute als Rekord.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Highlights und Preise beim Oktoberfest 2025

Auf der Wiesn 2025 gibt es 17 große und 21 kleine Festzelte, darunter das teuerste Bier für stolze 15,80 Euro pro Maß (hier mehr dazu). Auch andere Getränkepreise steigen: Limonade kostet im Schnitt 12,11 Euro, Wasser 10,95 Euro und Spezi 12,48 Euro. Trotz der Preise bleibt das Oktoberfest unvergleichlich beliebt.

Noch mehr News:

Neue Attraktionen bringen frischen Wind auf das Oktoberfest 2025: Der Sky Lift bietet eine atemberaubende Aussicht aus 71 Metern Höhe durch Glasfenster im Gondelboden. Der Happy Sailor begeistert mit 20 rotierenden Gondeln, die in schneller Fahrt auf und ab rasen, während Kinder sich besonders auf die Montgolfiere freuen. Das Hochkarussell in Heißluftballon-Optik hebt bis zu 8,50 Meter ab. Für Nostalgiefans gibt es die Geisterhöhle, eine Geisterbahn aus den 60er-Jahren, erstmals auf der Oidn Wiesn.

Mit traditionellen Highlights, sommerlichem Wetter und spannenden Neuheiten startet das Oktoberfest 2025. Besucher können sich auf unvergessliche Tage und das einmalige Flair der Wiesn freuen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.