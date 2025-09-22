Oktoberfest-Besucher wittern Betrug im Bierzelt – „Selbst Schuld, wer da hingeht“

Das Oktoberfest 2025 ist schon seit einigen Tagen in vollem Gange. Tag für Tag lockt das größte Volksfest der Welt tausende Besucher an. Viele nehmen sich für die Wiesn extra Urlaub, sparen das gesamte Jahr für den Besuch auf der Münchener Theresienwiese.

Doch so groß die Vorfreude auf das Oktoberfest auch immer ist, so gut die Stimmung auf der Wiesn auch ist: Vor allem ein Aspekt sorgt bei den Besuchern und Fans immer wieder für Ärger. So ist es auch in diesem Jahr.

Oktoberfest-Maß sorgt erneut für Diskussionen

Hendl, Brezeln und Bier – die heilige Dreifaltigkeit des Oktoberfestes. Die Wiesn steht wie kaum ein anderes Volksfest auf dieser Welt für den wahnsinnig hohen Bierkonsum. Laut mehrerer Studien sind 2024 mehr als sieben Millionen Maß Bier getrunken worden! Ein irrer Wert, der dieses Jahr wohl erneut erreicht werden könnten.

Die Bierpreise auf dem Oktoberfest sind stetig gestiegen – schließlich wird es auch für die Wirte und Brauereien immer teurer. 2025 kostet eine Maß Bier in einigen Zelten mehr als 15 Euro. 15,80 Euro ist der Höchstpreis in diesem Jahr. Eine stolze Summe, für die Besucher auch einiges erwarten.

Der Geschmack ist spätestens nach der dritten Maß wohl eher zweitrangig. Wichtiger ist, dass die Maß auch gut gefüllt ist. Doch genau dies führt in diesen Tagen erneut zu großen Diskussionen. Im Mittelpunkt: Wiesn-Kellnerin Verena Angermeier.

Wiesn-Kellnerin löst Bier-Diskussion aus

Angermeier zeigt ihr Leben, ihren Alltag als Kellnerin auf dem größten Volksfest der Welt auf Instagram. Sie postet Videos und Bilder von sich – unter anderem auch, wie sie etliche Maß Bier auf einmal transportiert. Dies sieht teilweise spektakulär aus, doch viele Oktoberfest-Besucher fällt vor allem eines auf: Kaum eine Maß ist wirklich bis zum Rand voll. Das sorgt für Ärger.

„50 Prozent Bier, 50 Prozent Schaum“, kommentiert ein User unter dem Beitrag Angermeiers. „Selbst Schuld, wer da hingeht“, so ein anderer. Viele User wittern Schankbetrug – schließlich möchten sie für ihre 15 Euro auch möglichst viel Bier haben. Im Netz führt dies zu hitzigen Diskussionen – auch unter den Posts von Angermeier. Als Kellnerin ist sie jedoch nicht für das Befüllen der Maßkrüge zuständig. Sie bringt diese lediglich an die einzelnen Tische. Ob viel Schaum oder wenig Schaum: Konsumiert wird das Bier auf dem Oktoberfest in jedem Fall in Massen.