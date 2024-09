Oktoberfest 2024: Besucher wollen Unterkunft in München buchen – als sie den Preis sehen, fallen sie im Glauben ab

Wenn 2024 das Oktoberfest beginnt, wird es wieder Tausende Deutsche nach München ziehen. Das diesjährige Oktoberfest beginnt am Samstag (21. September) und dauert bis zum 6. Oktober. Viel Bier, Musik, Fahrgeschäfte und gutes Essen – das sind nur einige der Dinge, auf die sich Millionen von Menschen freuen.

Rund sechs Millionen Menschen besuchen jedes Jahr die Wiesn. Kein Wunder, dass bei so vielen Besuchern die Hotelpreise in die Höhe schnellen. Doch was mancherorts angeboten wird, ist absurd.

Oktoberfest 2024: Teures Vergnügen für Übernachtungsgäste

Eine aktuelle Analyse von „Meersburg24“ zeigt, wie die Hotelpreise in München förmlich explodieren. Die erste Nacht nach dem Fassanstich (21./22. September) weist dabei den größten Preisanstieg auf. Statt der üblichen 97 Euro zahlen Wiesn-Besucher durchschnittlich 412 Euro pro Nacht. Noch verrückter sind die Preise am Wochenende vom 27. auf den 28. September. Hier kostet eine Übernachtung durchschnittlich 503 Euro – mehr als viermal so viel wie im Rest des Jahres, fasst „Biallo“ die Ergebnisse zusammen.

Während eine Übernachtung unter der Woche durchschnittlich 106 Euro kostet, sind es in der ersten Oktoberfestwoche stolze 345 Euro. Doch nicht jeder möchte in dieser Zeit im Hotel übernachten. Auf Airbnb, einem der größten Buchungsportale für Unterkünfte im Internet, findet sich eine große Auswahl an Angeboten – die nicht unbedingt günstiger sind, wenn man auf Luxus verzichtet.

So bieten Privatleute mitunter ein Zimmer an, in dem verschiedene Luftmatratzen ausgelegt sind, die mit anderen geteilt werden müssen. Der Spaß kostet laut „SZ“ 50 Euro pro Nacht, wer dagegen ein Appartement für sich allein mit Alpenblick haben will, muss am Eröffnungswochenende mit stolzen 2100 Euro rechnen.

Nicht nur die Hotelpreise erreichen in diesem Jahr neue Höchststände. Auch die Bierpreise auf dem Oktoberfest 2024 sind so hoch wie noch nie. Die teuerste Maß Bier kostet laut „Focus“ 15,30 Euro, die billigste 13,60 Euro. Damit wird das größte Volksfest der Welt auch in diesem Jahr wieder ein teures Vergnügen. Das wird die Millionen Feierwütigen aber sicher nicht davon abhalten, eine unvergessliche, feucht-fröhliche Zeit zu verbringen.