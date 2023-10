Oktoberfest 2023: Wiesn-Besucherin vergeht bei Blick auf die Rechnung alles! „900 Euro“

Es ist das 188. Oktoberfest in München und in der Landeshauptstadt von Bayern ist ganz schön was los. Das Oktoberfest 2023 hat es in sich – vor allem preislich.

Jahr für Jahr wird es teurer, auf dem Oktoberfest zu essen und zu trinken. Dass die Wiesn nicht günstig sind, dürfte ja bereits jeder wissen. Auf dem Oktoberfest 2023 ist es aber besonders heftig, wie eine Besucherin am eigenen Leib erfahren musste.

Oktoberfest 2023: Preis haut Besucherin aus den Latschen

Allein der Preis für ein Maß hat sich von 10,80 bis 11,80 Euro (2019) in diesem Jahr auf 12,60 bis 14,90 Euro erhöht. Kein Wunder, dass selbst die Rechnung einer einzigen Person da schnell über 100 Euro steigen kann, wenn auch noch Gerichte dazukommen. Die Erfahrung musste nun auch eine Wiesn-Besucherin machen.

In einem TikTok-Video zeigte sie vor wenigen Tagen ihre Rechnung. Bei der Summe dürfte jedem die Haare zu Berge stehen: 919,80 Euro! „Inflation und so“, kommentiert die Nutzerin die Rechnung. „Wenn das Weißbier weniger kostet als das Wasser, dann warst du im Weinzelt.“

„Das ist fast ein Monatsgehalt“

Zwei halbe Hendl, viermal Kaiserschmarrn, Spinatknödel, dreimal Fish `n` Chips und zwei Wiener Schnitzel für je 38 Euro – das ist schon `ne Hausnummer. Dazu kommen noch neun Flaschen Wein für teilweise je knapp 50 Euro, sieben Flaschen Wasser und zwei Weißbiere. Da hat sich aber auch jemand gegönnt.

„War für knapp 900 € (Hotel inklusive) zwölf Tage in Kroatien am Meer“, reagiert da eine TikTok-Nutzerin drauf. „Ich muss mit 800 Euro und vier Kindern für den ganzen Monat hinkommen“, kommentiert eine fassungslose Frau. „Das ist fast ein Monatsgehalt für Normalbürger…“ Oder eben eine Rechnung von zehn Personen im Weinzelt auf dem Oktoberfest 2023. Und die haben sich die Leute hoffentlich geteilt.