Horoskop: Oktober-Knall! Jetzt trifft es alle Sternzeichen

Wer an den Oktober denkt, dem fallen womöglich direkt die dunklen Abende und das nasskalte Wetter ein. Eigentlich keine schöne Vorstellung. Doch beim Blick aufs Horoskop sieht das schon ganz anders aus.

Merkur kehrt in seine direkte Bahn zurück, Mars steht im Skorpion, Venus in der Jungfrau und Jupiter bewegt sich rückläufig – Astrologie-Fans wissen, was das bedeutet. Der Oktober wird für alle Sternzeichen zu einem wegweisenden Monat.

Horoskop: Oktober beeinflusst alle

Darauf müssen sich die zwölf Tierkreiszeichen einstellen:

Waage: Neu anfangen und genießen! Für die Waage ist es jetzt der beste Zeitpunkt, um sich genau das zu gönnen, was einen im tiefsten Inneren glücklich macht. Und wenn die Erfüllung der eigenen Freuden ein paar Euro mehr kostet, so sind diese in diesem Zeitraum top investiert. Dabei profitiert das Sternzeichen von der Kraft des Neumondes am 2. Oktober.

Skorpion: Skorpion-Geborene strahlen im Oktober eine ganz besondere Anziehungskraft aus. Die kommenden Wochen kann das Sternzeichen für große persönliche Veränderungen nutzen. Dafür muss es in sich gehen, sich über seine tiefsten Wünsche klar werden – und durch die Macht von Venus kann es gelingen, diese Sehnsüchte wahr werden zu lassen.

Schütze: Lebensfreude pur! Endlich verspüren Schütze-Geborene große Lust, auch mal aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und sich ganz abenteuerlich ins Leben zu stürzen. Ein bisschen kreativ werden? Vielleicht auch mal neue Orte besuchen? Die Kraft des Neumondes am 2. Oktober kann auch Schützen bei ihren Vorhaben unterstützen.

Steinbock: Nur nicht von der Arbeit überfordern lassen! Wichtig ist im Oktober, das eigene Vergnügen nicht hinten anzustellen, sondern eine gesunde Work-Life-Balance im Alltag zu finden. Sich selbst belohnen, auch mal ehrlich zu sich selbst eine Pause gönnen, wenn man sie benötigt – all das kann das Seelenleben wieder in neue, ruhigere Bahnen lenken.

Wassermann: Ab dem 9. Oktober sorgt der rückläufige Jupiter für einige transformative Impulse. Die Wohnung umräumen, den Kleiderschrank ausmisten – einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Wassermann-Geborene können sich ihre Welt wortwörtlich so machen, wie sie ihnen gefällt. Zusätzlich ziehen sie dabei noch Energie aus dem Vollmond am 17. Oktober.

Fische: Friede, Freude, Eierkuchen. Harmoniebedürftige Fische-Geborene können sich in ihre spirituelle Seite fallen lassen und genießen es, dass ihr Umfeld im Oktober sie selten bis nie mit emotionalem Stress oder Krisensituationen konfrontiert.

Widder: Der Widder lehnt sich zurück und genießt. Der Oktober wird für das Tierkreiszeichen geht mit einer Leichtigkeit durch den Monat, die sein Leben in entspanntere Bahnen lenkt. Impulsive Ausreißer bleiben aus, dafür nimmt die persönliche Ausstrahlung spürbar zu.

Stier: Hier wird Entspannung groß geschrieben. Stier-Geborene umgeben sich im Oktober mit allem, was schön, schick, elegant und sinnlich ist – und tragen damit maßgeblich zum persönlichen Wohlbefinden bei. Wie wäre es beispielsweise mit einem spontanen Wellness-Kurzurlaub?

Zwillinge: Jetzt wird Energie getankt. Das Luftzeichen braucht viel Kraft, um einen wahren Sturm an Veränderungen zu verarbeiten. Das klingt jedoch anstrengender, als es ist. Selbst unerwartete Wendungen können Zwillinge-Geborene mit ihrer inspirierenden Art gut wegstecken.

Krebs: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Warum nicht einfach mal in den eigenen vier Wänden entspannen? Krebs-Geborene wollen sich im Kern einfach nur wohlfühlen – und können den Oktober dafür nutzen, ihr Zuhause in genau den harmonischen Ort zu verwandeln, den sie dafür brauchen. Und wenn alles auf- oder umgeräumt ist, kann man ja zu einer geselligen Hausparty einladen und die good vibes aufsaugen.

Löwe: Das energiegeladene Sternzeichen muss sich im Oktober entscheiden: Impulsiv und abenteuerlustig agieren – oder Stärke zeigen und Verantwortung übernehmen? Gleich mehrere solcher Situationen warten auf den Löwen. Doch keine falsche Scheu: Vorangehen statt Zögern ist in den kommenden Wochen angesagt.

Jungfrau: Im Vormonat haben Jungfrau-Geborene zahlreiche alte Wunden aufgebrochen und sich von einer Menge emotionalem Ballast verabschiedet. Nun, wo klar Schiff gemacht wurde, hat die Jungfrau im Oktober alle Möglichkeiten auf einen Neustart. Spaziergänge und sonstige Genussmomente können helfen, das innere Gleichgewicht wieder spürbar zu stärken, um mit neuer Energie in das nächste Lebenskapitel zu starten.