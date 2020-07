Österreich: Drei Mädchen betrinken sich – was sie dann machen, sollten sie ihr Leben lang bereuen

Unfassbarer Vorfall in Österreich!

Alkohol trinken macht vielen Spaß, Alkohol trinken mit Freunden noch mehr. Doch gerade junge Menschen laufen oft Gefahr, sich maßlos zu betrinken und dann die Kontrolle über sich und ihr Tun zu verlieren. Was jetzt in Österreich passiert ist, ist in seinen möglichen Konsequenzen nicht zu fassen.

Österreich: Drei Mädchen betrinken sich – und verlieren völlig die Kontrolle

In Wien haben sich drei Jugendliche (17, 16 und 15 Jahre alt) gemeinsam betrunken. So weit, so normal. Doch mitten im Rausch sind sie auf die dumme und vor allem äußerst gefährliche Idee gekommen, nachts auf die Autobahn zu gehen – und eine Leiter auf die Fahrbahn zu werfen! Das berichtet das österreichische Nachrichtenportal „Heute“.

Mitarbeiter des Autobahnbetreibers haben gegen 0.15 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie eine Leiter aus Aluminium auf der A23 gefunden hatten. Die Beamten sind sofort zur angegebenen Position gefahren, konnten tatsächlich die drei Mädchen oberhalb der Autobahn sehen.

Sie sind laut Polizei augenscheinlich im Begriff gewesen, auch noch eine Stahlstange auf die Fahrbahn hinunter zu werfen! Das konnte die Polizei zum Glück verhindern.

Trio bestreitet, die Leiter geworfen zu haben – Anzeige!

Die Mädchen sind völlig betrunken gewesen, haben auch noch bestritten, die Aluminium-Leiter auf die Fahrbahn geworfen zu haben. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Leiter reingefahren oder die Leiter auf ein Auto gekracht wäre! Ein schwerer Unfall mit möglicher Todesfolge wäre zu erwarten gewesen.

Die drei mutmaßlichen Täterinnen wurden wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung angezeigt. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall laut „Heute“ niemand verletzt.

Dennoch ist klar: Zu tief sollten die Mädchen nicht wieder ins Glas schauen... (mg)