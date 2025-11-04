Deutsche fahren in den Österreich-Urlaub – kurz hinter der Grenze werden sie bis zu 10.000 Euro los

Ab dem 1. November 2025 gilt in Österreich wieder die witterungsabhängige Winterreifenpflicht. Die Regelung betrifft nicht nur Einheimische, sondern auch alle Österreich-Urlauber und Durchreisende aus Deutschland.

Autofahrer sollten also unbedingt sicherstellen, dass ihre Fahrzeuge für den Winter gerüstet sind – bei Verstößen drohen hohe Strafen. Österreich-Urlauber können also mächtig in die Tasche greifen müssen.

Österreich-Urlauber sollten sofort reagieren

Laut österreichischer Straßenverkehrsordnung müssen Autos, Klein-Lkw und Mopedautos bei winterlichen Straßenverhältnissen mit speziellen Winterreifen ausgestattet sein. Als wintertauglich gelten Reifen mit Kennzeichnungen wie M+S, M&S oder M.S. Mindestens 4 Millimeter Profiltiefe bei Radialreifen und 5 Millimeter bei Diagonalreifen sind vorgeschrieben. Wer ohne Winterreifen unterwegs ist, riskiert Geldstrafen von rund 100 Euro – bei Gefährdung anderer sogar bis zu 10.000 Euro.

Besonders wichtig für Österreich-Urlauber: Wer bei einem Unfall mit Sommerreifen beteiligt ist, könnte Probleme mit der Haftpflichtversicherung haben. Schäden werden zwar zunächst bezahlt, doch es drohen Regressforderungen des Versicherers. Deshalb sollten Autofahrer spätestens jetzt ihre Autos auf Winterreifen umrüsten, um sicher unterwegs zu sein.

Der österreichische Automobilclub ÖAMTC rät dazu, Winterreifen alle fünf Saisonen auszutauschen. „Sichtbare Schäden oder Risse sind ein klares Zeichen für einen sofortigen Reifenwechsel, unabhängig vom Alter der Reifen,“ so der ÖAMTC. Zudem warnt der ADAC in seinem Winterreifentest vor einigen minderwertigen Billigreifen, die sich als Sicherheitsrisiko für Fahrer, Passagiere und Fußgänger erweisen können.

Die Winterreifenpflicht für Österreich gilt bis zum 15. April 2026. Autofahrer sollten den Zeitraum unbedingt im Auge behalten und ihre Fahrzeuge rechtzeitig mit geeigneten Reifen ausstatten. Österreich-Urlauber, die durch das Land reisen oder es besuchen, können so nicht nur Strafen vermeiden, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Winterreifenpflicht auch in Italien ein Thema

Auch für Grenzregionen wie Tirol und Vorarlberg sind die Winterreifen-Regeln strikt. Österreich-Urlauber sollten sich vor Reisen genau über die Vorschriften informieren, da die Winterreifenpflicht auch in Italien andere Anforderungen beinhaltet. Hier können zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und Regelungen gelten, die ebenfalls mit empfindlichen Strafen verknüpft sind.

Wer sich rechtzeitig um passende Winterreifen kümmert, vermeidet nicht nur Bußgelder, sondern erhöht die eigene Sicherheit auf den winterlichen Straßen. Ob Tagestrip nach Wien oder Durchreise – die Winterreifenpflicht bleibt ein entscheidendes Thema für alle, die in Österreich unterwegs sind.