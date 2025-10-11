Österreich-Urlauber haben nur noch eine Chance – danach wird es für alle teurer!

Da müssen sich Urlauber, die nach Österreich wollen, bald aber ganz schön umstellen! Wer nämlich mit dem Auto in unser Nachbarland will, braucht seit jeher die Vignette, auch „Pickerl“ genannt. Das ist jedoch 2027 Geschichte.

Denn im kommenden Jahr gibt es den Sticker für die Autoscheibe zum letzten Mal. „Ab 2027 wird es ausschließlich die digitale Variante geben“, teilte der österreichische Autobahnbetreiber Asfinag laut „schwaebische.de“ am Donnerstag (9. Oktober) mit. Doch was genau bedeutet das für Urlauber?

Urlaub mit dem Auto in Österreich wird teurer

Für Autofahrer, die nach Österreich wollen, heißt das lediglich: weniger Papier- und Klebekram. Bereits jetzt nutzen offenbar schon drei Viertel der Autofahrer die digitale Vignette, bei der das Autokennzeichen online registriert wird. Der Erwerb dieses neuen „Pickerl“ ist dabei auch ganz einfach, denn der Kauf sei nicht nur im Online-Mautshop der Asfinag möglich, sondern auch analog zum Beispiel bei Tankstellen oder beim deutschen ADAC.

+++Deutscher Niederlande-Urlauber soll 485 Euro Bußgeld zahlen: „Ihr seid gewarnt!“+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wie „schwaebische.de“ weiter berichtet, können Urlauber online auch ganz einfach nachschauen, ob ein Auto oder ein Motorrad über eine digitale Vignette verfügt. An der stetigen Weiterentwicklung ist der Autobahnbetreiber Asfinag auch dran. „Wir gewährleisten durch ein umfassendes Vertriebssystem, unseren Online-Mautshop, Verkaufsautomaten sowie mit einer umfassenden Infokampagne, dass jede und jeder auch 2027 rechtzeitig zu seiner digitalen Vignette kommt“, betont der Vorstand.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Dennoch gibt es auch eine schlechte Nachricht, denn die Digitalisierung der Vignette hat wohl seinen Preis. Denn diese steigen, angepasst an den Verbraucherpreisindex, um durchschnittlich 2,9 Prozent. So kostet die Jahresvignette für einen Pkw 106,80 Euro. Für eine Zwei-Monats-Vignette müssen Urlauber 32 Euro blechen, für zehn Tage 12,80 Euro und für einen Tag 9,60 Euro. 2025 lag der Preis für die Jahresvignette noch bei 103,80 Euro.