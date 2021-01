Österreich: Unglück in Tirol! 16-jähriger Deutscher durch Lawine getötet

In Tirol in Österreich sind ein 16-jähriger Jugendlicher aus Deutschland sowie ein österreichischer Skitourengeher von einer Lawine verschüttet worden.

Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen kam jede Hilfe für die zwei zu spät. Sie starben am Unfallort in Österreich. Die Lawinen hatten sich am Samstag im Kühtai sowie in Axamer Lizum gelöst.

Österreich: Jugendlicher stirbt bei Lawinenunglück

Der 16-jährige gebürtige Münchner, der zum Unfallzeitpunkt in Innsbruck lebte, war mit zwei Freunden (14 und 15 Jahre alt) im freien Gelände im Bereich des Neunerkogels unterwegs.

------------------------------

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

------------------------------

Auf etwa 2150 Metern Höhe soll der Junge gestürzt sein. Dadurch habe sich plötzlich eine Schneebrettlawine gelöst, die ihn verschüttete. Seine Begleiter haben sofort den Rettungsdienst alarmiert.

+++ Urlaub in Österreich: Corona-Razzia in Skigebieten! Über 90 Anzeigen gegen Touristen +++

Ein Lawinenhund habe den Jugendlichen zwei Stunden später unter einem halben Meter Schnee aufgespürt. Zu diesem Zeitpunkt sei er jedoch schon tot gewesen.

In Österreich war auch ein Lawinensuchhund im Einsatz. (Symbolbild) Foto: IMAGO

Der verunglückte Skitourengeher aus Österreich war am selben Tag in Richtung des 2327 Meter hohen Widdersberg unterwegs, als er von der Schneelawine überrascht wurde.

+++ Urlaub in Österreich: Geheimer Ski-Tourismus trotz Lockdown – so dreist nutzen Hoteliers eine Gesetzeslücke aus +++

Zwei Wintersportler in seiner Nähe konnten den Mann mit Lawinensuchgeräten in zwei Metern Tiefe zwar orten, doch nach der Bergung haben die Rettungskräfte ihn nicht wiederbeleben können.

Österreich: Sieben Lawinen in Tirol am Samstag

Insgesamt meldete der Lawinenwarndienst in Tirol sieben Lawinen, bei denen Menschen betroffen waren. Abgesehen von den beiden tödlichen Unfällen wurde dabei aber zum Glück niemand verletzt.

------------------------------

Mehr News aus Österreich:

------------------------------

In der Region in Österreich herrschte „erhebliche Lawinengefahr“, Stufe drei auf der fünfstufigen Skala. (vh mit dpa)