Österreich: Skandal in Schule! Rassistisches Lernmaterial macht sprachlos

In Österreich sorgt ein Skandal rund um rassistisches Lernmaterial für ordentlich Schlagzeilen.

Das Material war in Österreich für Lehrer zum kostenlosen Download angeboten worden.

Österreich: Rassistisches Lernmaterial macht sprachlos

Wie „Der Standard“ berichtet, wurde auf der Website des Tiroler Bildungsservice (Tibs) wurde bis Montagnachmittag ein Dokument zum Download für Volksschullehrerinnen und -lehrer in Tirol angeboten, das klar rassistische Elemente enthielt.

Das ist Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

Die Volksschule in Österreich ist mit der Grundschule in Deutschland zu vergleichen. Unter dem Titel „Schwungübungen“ waren in dem Powerpoint-Dokument verschiedene Vorübungen zum „Schreib – Zeichnen für die (neue) Schulschrift“ zu finden. Das Titelbild der Unterlage – ein gezeichneter brauner Lockenkopf – findet sich auf Seite 16 wieder, als Titel des Bildes steht dort unmissverständlich rassistisch das „N-Wort“.

Österreich: Rassistisches Lernmaterial wurde zum Download angeboten

Das Werk soll von einem pensionierten Tiroler Volksschuldirektor stammen. Die Unterlagen sollen außerdem noch einige Rechtschreibfehler aufgewiesen haben. Sie seien von einem Redakteur des Tibs veröffentlicht worden sein.

Seit dem vergangenen Mittwoch soll das Material zum Download angeboten worden sein. Aufgefallen war es einigen Lehrern, welche das Tibs auch darauf aufmerksam machten.

Österreich: Wurden die Materialien entfernt?

Nachdem das Tibs auf den zweifelhaften Inhalt angesprochen wurde, entfernte man das Dokument sofort von der Homepage.

Österreich: Aufmerksame Lehrer entdeckten das rassistische Schulmaterial. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Der Jugend- und Integrationssprecher der Neos im Parlament, Yannick Shetty, übte gegenüber „Der Standard“ harsche Kritik und forderte Konsequenzen: „Es ist unfassbar und erschreckend, was die Tiroler Bildungsdirektion als Lernunterlage auf ihrer offiziellen Plattform zur Verfügung stellt. Es kann nicht sein, dass in einer Zeit, in der globale Protestbewegungen wie Black Lives Matter jeden Millimeter Fortschritt in Richtung Gleichberechtigung von People of Colour hart erkämpfen und die Sensibilisierung der Menschen gegen Alltagsrassismus und Diskriminierung ein zentrales gesellschaftliches Anliegen ist, die Tiroler Bildungsdirektion mit derart rassistischen 'Malübungen' für Kinder auffällt.“

Der Redakteur, der für die Veröffentlichung verantwortlich war, bedauerte seinen Fehler bereits. Ob es weitere Konsequenzen geben wird, ist unklar. (gb)