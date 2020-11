Österreich: Polizei eskortiert Auto durch die Stadt – was es über Lautsprecher abspielte, lässt erschaudern

Schüsse fallen, Menschen versuchen sich panisch in Sicherheit zu bringen, es herrschen kriegsähnliche Zustände - Eine Woche ist es her, dass ein Mann Wien in Angst und Schrecken versetzte und bei einem islamistischen Anschlag vier Menschen tötete. Mehr als 20 Personen wurden zudem verletzt.

Jetzt hat ein neuer Vorfall in Österreich für Erschrecken gesorgt. Die Polizei eskortierte ein Auto durch die österreichische Hauptstadt. Was es dabei über Lautsprecher abspielte, lässt erschaudern.

Nach dem Terroranschlag vergangene Woche Montag ist die Lage in Österreich angespannt. Behördenfehler wurden bekannt, wonach die österreichischen Behörden Hinweisen über eine mögliche Gefahr des islamistischen Attentäters nicht nachgegangen seien. Nun hat ein neuer Vorfall für Aufsehen gesorgt: Am Sonntag fuhr ein Auto durch Wien, welches über Lautsprecher zunächst orientalische Musik abspielte, während es von der Polizei eskortiert wurde.

Plötzlich waren jedoch Schüsse aus dem Lautsprecher des Autos zu hören, dann erschallte ein muslimischer Gebetsruf, wie die österreichische Tageszeitung „Der Standard“ berichtet.

Ein schockierter Mann machte ein Video von dem Vorfall und lud es bei Twitter hoch. Dazu schreibt er: „Was ist da los? Sonntagfrüh fährt ein Wagen mit Polizeischutz durch den 8 Bezirk und spielt laut durch einen Lautsprecher Schüsse und dann den Gebetsruf der Muslime. Durch einen Muezzin. Gibt es dazu eine Erklärung? Provokation?“

In dem Video ist zu sehen, wie das Auto langsam durch ein Wohngebiet fährt und dabei von einer Polizeieskorte begleitet wird. Mehrere Passanten gucken dem Auto offenbar irritiert hinterher, eine Person filmt die Aktion.

⁦@LPDWien⁩ was ist da los? Sonntag früh fährt ein Wagen mit Polizeischutz durch den 8 Bezirk und spielt laut durch einen Lautsprecher Schüsse und dann den Gebetsruf der Muslime. Durch einen Muezzin. Gibt es dazu eine Erklärung? Provokation? pic.twitter.com/5oquYApk9S — Omar Al-Rawi (@oalrawivienna) November 8, 2020

Polizei erklärt Vorfall

Schließlich bemerkte auch die Polizei, dass es sich nicht um eine Demo zu „Toleranz und Vielfalt“ handelte, wie sie eigentlich angemeldet war. Am Sonntagmittag reagierte die Polizei nämlich auf Twitter und schreibt: „Heute Morgen fand in der Josefstadt eine Versammlung statt. Diese sorgte verständlicherweise für Aufsehen, Unverständnis und Ablehnung.“ Die Kundgebung sei für 9 bis 10 Uhr mit zehn Personen angemeldet gewesen und zum Zeitpunkt der Versammlungsanzeige habe kein Untersagungsgrund vorgelegen.

„Noch vor Abmarsch der Kundgebung wurde mit dem anwesenden Verantwortlichen Rücksprache gehalten. Dieser gab an, dass die Lautsprecher lediglich zum Abspielen orientalischer Musik verwendet werden.“ Nach Abfahrt der Kundgebung sei zunächst orientalische Musik gespielt worden. Doch: „In weiterer Folge (wurden) auch im Verlauf der gesamten Kundgebung insgesamt vier Mal, für die Dauer von 1-2 Minuten Maschinengewehrsalven, und antimuslimische Parolen wiedergegeben“, heißt es von der Polizei.

Heute Morgen fand in der #Josefstadt eine Versammlung statt. Diese sorgte verständlicherweise für Aufsehen, Unverständnis und Ablehnung. Folgendes wollen wir dazu erläutern: — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 8, 2020

Gegen die zehn Teilnehmer seien daraufhin Verwaltungsanzeigen unter anderem wegen Störung der öffentlichen Ordnung erstattet und Erhebungen wegen des Verdachtes der Verhetzung eingeleitet worden. Später entschuldigte sich die Polizei noch „bei allen Menschen in Wien“ und sagte, dass die Versammlung „so nicht“ hätte stattfinden dürfen.

Rechte Szene verantwortlich

Verantwortlich für die rassistische Aktion soll Ex-Pegida-Sprecher Georg Immanuel Nagel sein, wie „Der Standard“ berichtet. Er schreibt auf Telegram: „Hier im achten Bezirk lässt es sich noch schön leben, während die Arbeiterbezirke längst zu Migranten-Gettos geworden sind.“ Und weiter: „(Wir) haben also beschlossen, der Josefstadt einen morgendlichen Besuch abzustatten, um ihnen eine lautstarke Kostprobe von dem zu geben, was sie den anderen auch zumuten. Wer uns den Terror bringt, der sollte sich über ein bisschen Lärm nicht beschweren!“ (nk)