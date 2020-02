Österreich: Kind wird schwer krank – grausam, wie die Eltern reagieren

Österreich. Sie schrie nachts vor Schmerz, konnte nichts mehr essen und litt an extremem Untergewicht – kurz nach ihrem 13. Geburtstag musste Rahel aus Österreich sterben. Bei ihrem Tod wog das Mädchen erschreckende 30 Kilogramm.

Die Eltern wussten bereits rund zwei Jahre zuvor über Rahels Erkrankung Bescheid, wie „heute.at“. Doch sie verweigerten ihrem schwer kranken Kind eine ärztliche Behandlung. Ab Mittwoch stehen sie wegen des Verdachts des Mordes durch Unterlassen in Krems vor Gericht.

Österreich: Eltern verweigern ihrem Kind ärztliche Behandlung

2017 traten Rahels massive Bauchschmerzen erstmals auf. Doch wäre es nach den streng konservativen und gläubigen Eltern gegangen, hätte man wohl niemals herausgefunden, woran das Mädchen litt. Erst auf Drängen einer Sozialarbeiterin wurde Rahel, die zu diesem Zeit nur noch 22 Kilogramm wog, in ein Krankenhaus gebracht. Die Diagnose: eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung.

Doch anstatt ihre Tochter in den fähigen Händen der Ärzte zu lassen, bestanden die Eltern darauf, Rahel wieder mit nach Hause zu nehmen. Nach nur acht Tagen im Krankenhaus konnten sie sich durchsetzen. Seitdem wurde Rahel nie wieder von einem Arzt behandelt.

Rahels Eltern: „Du wirst sterben, Gott will es so“

Anfang September 2019, kurz nachdem Rahel 13 Jahre alt geworden war, verschlimmerte sich ihr Zustand wieder. Sie war nicht mehr in der Lage, etwas zu essen, und nachts lag sie mit Schmerzenschreien wach. Was taten ihre Mutter (35) und ihr Vater (39)? Sie gaben ihrem Kind nur noch leicht gesüßten Tee mit einer Spritze. Laut Anklage fiel dabei der schockierende Satz: „Du wirst sterben, Gott will es so.“

--------------------------

Mehr Top-News:

--------------------------

Wie „heute.at“ berichtet, fiel Rahel kurze Zeit später in ein diabetisches Koma. Das 13-jährige Mädchen wachte nicht mehr auf. (at)