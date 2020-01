Österreich: Zwei Kumpels zündeten an Silvester Raketen an einer ungewöhnlichen Stelle an. (Symbolbild)

Österreich: Junger Mann (22) kommt auf blöde Idee an Silvester – was er mit einer Rakete vorhatte, ist saugefährlich

Zum Kopfschütteln, was zwei Männer in Wels-Land (Österreich) sich auf einer privaten Silvesterfeier haben einfallen lassen.

Ein 23-Jähriger aus Österreich klemmte seinem Kumpel (22) um kurz nach Mitternacht eine Silvesterrakete zwischen die Pobacken und zündete sie an.

Irre Aktion in Österreich mit Silvesterrakete

Dann verlief die vermeintlich lustige Idee nicht mehr wie gewünscht, denn die Rakete hob nicht wie erwartet in Richtung Himmel ab.

Österreich: Nach dem Anzünden der Silvesterrakete sollte man sich von ihr entfernen. Foto: imago images / localpic

Weil der 22-Jährige sich nach eigenen Angaben heftig erschrocken habe, kniff er kräftig die nackten Gesäßbacken zusammen.

Feier endet im Krankenhaus

Zu kräftig für das Geschoss: Die Rakete klemmte zwischen seinen Pobacken fest und explodierte dann im Bereich seines nackten Hinterteils. Autsch!

Für den Mann endete die Silvesterfeier im Krankenhaus. „Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels eingeliefert“, schreibt die Polizei aus dem Bezirk Wels-Land.

Silvester-Unglücke in Deutschland

Auch in Deutschland kam es zu zahlreichen Pannen, Unglücken und Bränden in der Silvesternacht. In Münster schoss ein 21-Jähriger mit einer Rakete auf einen Polizisten, in Berlin wurden insgesamt 15 Menschen durch Böller verletzt.

Mehrfach seien Finger durch Explosionen abgetrennt worden, sagte eine Sprecherin, in einem Fall die ganze Hand. >>> Erfahre hier mehr. <<< (vh)