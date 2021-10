Hund: Frau rettet alleingelassenen Vierbeiner – als der Besitzer davon erfährt, wird er wütend

Drama um einen Hund und sein ehemaliges Herrchen!

Eigentlich hatte eine Frau von der Tierrettung nur einen Hund in ihre Pflege genommen, doch als sie den Vierbeiner seinem Besitzer zurückgeben wollte, eskalierte die Situation.

Eine Frau hat einem einsamen Hund, der mit einer Leine an eine Laterne gebunden war, helfen wollen.

Hund: Frau hilft ausgesetztem Vierbeiner

Das Ganze ereignete sich in Haid (Österreich). Eine Frau fand einen Hund, der an einer Laterne angebunden war. Da das Tier am ganzen Körper zitterte, ging die Frau davon aus, dass der Vierbeiner bereits einige Zeit dort angeleint war.

Ein Hund wurde über einen längeren Zeitraum an einer Laterne angeleint. (Archivbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Die Frau entschloss sich dazu, mit der Hündin auf deren Besitzer zu warten. Doch auch nach einer halben Stunde tat sich nichts. Deswegen rief sie die Tierrettung zu Hilfe, welche sofort eine Tierfreundin zu dem Ort schickte, so „heute.at“.

Hund: Tierrettung muss eingreifen

Da der Hund gechipt war, versuchte die Frau von der Tierrettung den Hundehalter zu erreichen. Der Vierbeiner war nämlich ordentlich registriert. Doch bei dem Smartphone ging nur die Mailbox dran. Aus diesem Grund entschied sie sich dazu, den Hund erstmal mitzunehmen, da auch in den umliegenden Häusern niemand den Besitzer kannte.

Ein Hund wurde über einen längeren Zeitraum an einer Laterne angeleint. (Archivbild) Foto: dpa

Kurz nach 19 Uhr meldete sich dann auf einmal der Besitzer der Hündin. Sie vereinbarten einen Treffpunkt, um den Hund zu übergeben.

Hund: Als der Besitzer von der Rettung erfährt, wird er wütend

„Ich hatte nach dem Gespräch mit dem Besitzer ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Er meinte er wäre nur kurz einkaufen gewesen und für gerade einmal zehn Minuten weg. Aber zeitlich geht sich das nicht aus. Auch sonst war seine Erklärung unstimmig“, so Tierretterin Bachmair im Gespräch mit „heute.at“. Zu dem Treffen nahm sie auch noch einen Obmann mit.

Und sie sollte Recht behalten. Der Besitzer war nämlich alles andere als erfreut. Er drohte ihr mit einer Anzeige wegen Hundediebstahls. Darauf angesprochen, warum er seinen Wohnsitz in der Slowakei angibt, obwohl das mit dem Chip nicht übereinstimmte, kam es zum Streit und der Obmann rief die Polizei zu Hilfe. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann agrressiv. Er muss im Schlimmsten Fall mit einer Anzeige wegen Tierquälerei rechnen. Am Ende ließ sich auch das Wohnsitz-Thema klären. Der Mann ist sehr wohl in Österreich gemeldet – und die Hündin trotz allem wieder bei ihm. (gb)

