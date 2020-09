Österreich: Hilfeschreie aus Kühllaster – was die Polizei entdeckt, ist dramatisch

Dramatische Szenen in Österreich!

Nach Hilfeschreien aus einem Kühllaster hat die Polizei Dramatisches entdeckt. Dann kamen erschreckende Details ans Licht.

So entsteht ein Phantombild So entsteht ein Phantombild

Österreich: Polizei entdeckt Dramatisches in Kühllaster

Vergangenen Mittwochabend meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen abgestellten Lkw an der Autobahnabfahrt Bruck an der Leitha West (Österreich), aus dem zahlreiche Menschen in umliegende Felder flüchteten. Daraufhin eilte die Polizei zu dem Lkw und suchte das Gebiet mit einem Hubschrauber sowie mehreren Streifenwagen großräumig ab. Das teilte die österreichische Polizei in einer Pressemeldung am Mittwoch mit.

+++ Urlaub in Österreich: Wanderer entdeckt mysteriösen Eintrag in Gipfelbuch – er verständigt sofort die Polizei +++

Schließlich nahmen die Polizisten insgesamt 38 Personen vorläufig fest, welche teilweise in einem schlechten gesundheitlichen Zustand waren. Sie wurden zunächst von Rettungskräften versorgt und dann zur Fremden- und Grenzpolizei gebracht. Weiterhin nahm die Polizei einen 51-jährigen Türken fest, der sich in der Nähe des Lkws aufgehalten hatte. Der in Rumänien lebende Mann wurde als Fahrer des Lkws identifiziert und daraufhin vorläufig festgenommen.

Todesangst - Eine Person kollabiert

Als die Beamten schließlich den sichergestellten Kühllaster durchsuchten, entdeckten sie im hinteren Bereich des Kühlanhängers eine Falltür bzw. eine in den Fahrzeugboden geschnittene Luke. Im vorderen Bereich des Kühlanhängers befanden sich Papierkartonrollen, die so aufeinandergestapelt waren, dass beim Öffnen der hinteren Ladebordwand der Blick in das Innere des Anhängers versperrt war. Auf der Ladefläche befanden sich ebenfalls zahlreiche Papierkartonrollen, die nicht gesichert waren.

Außerdem war der Fahrtenschreiber des Lkws manipuliert. Das zur Manipulation benötigte technische Equipment fanden die Beamten im Fahrzeug vor. Bei den mitgeführten Frachtpapieren handelt es sich um Fälschungen.

---------------------------

Mehr News:

Flughafen München: Flieger muss notlanden – weil ausgerechnet DAS an Bord passiert

Lotto: Paar gewinnt über 2 Millionen – drei Tage später bekommt es eine noch bessere Nachricht

Rebecca Reusch: Rückschlag für die Eltern des vermissten Teenagers! Jetzt wird bekannt, dass...

---------------------------

Insgesamt hätten sich 43 Personen - davon sechs minderjährige Kinder – syrischer, irakischer und türkischer Abstammung in dem Kühlanhänger befunden. Die Zeugen berichteten über Todesangst und Sauerstoffmangel während der Fahrt. Zahlreiche Personen wurden zwischenzeitlich sogar ohnmächtig; eine Person sei vollständig kollabiert.

Dann habe man so laut auf sich aufmerksam gemacht, dass das Fahrzeug kurz angehalten wurde. Einige Personen seien dabei aus dem Kühlanhänger geflüchtet. Während versucht wurde, einen Bewusstlosen zu bergen, sei der Lkw weitergefahren. Dabei soll eine Person beinahe überrollt worden sein. Den Moment, als das Sattelkraftfahrzeug später nochmals anhielt und der Fahrer sich vom Fahrzeug entfernte, nützten alle noch im Anhänger befindlichen Personen zur Flucht aus der Luke.

---------------------------

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

---------------------------

Tausende Euro für Transport

Österreich: Die Polizei rechnet künftig mit weiteren Vorfällen. (Symbolbild) Foto: imago/Roland Mühlanger

Die geschleppten Personen waren auf verschiedenen Schlepperrouten von der Türkei nach Rumänien gekommen sind. Dort wurden sie zu einem Waldstück nahe der ungarischen Grenze gebracht, wo sie zur Weiterfahrt mit dem Lkw über die Luke in den Anhänger einstiegen.

Für die Schleppung zahlten sie zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Der 51-jährige Lkw-Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert. (nk)