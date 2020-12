In Österreich endete ein waghalsiger Heiratsantag im Unglück.

Österreich: Heiratsantrag auf Berggipfel endet in Unglück

Es sollte einer der schönsten Momente im Leben des frisch verlobten Paares werden. Doch nach dem Heiratsantrag auf einem Berggipfel in Österreich geschah ein schreckliches Unglück.

Als sich das Pärchen in Österreich auf 2308 Metern Höhe ewige Liebe schwören wollte, kam es zu dem folgenschweren Ereignis.

Österreich: Heiratsantrag endet in Katastrophe

Auf der Spitze des Falkert im österreichischen Kärnten sorgte eine ereignisreiche Verlobung für gemischte Gefühle. Nachdem ihr Freund der Frau ein Heiratsantrag gemacht hatte, konnte sie ihr Glück kaum fassen und nahm diesen an.

---------------

Das ist Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

---------------

Wie auf Wolke 7 schwebend, bereitete sich das frisch verlobte Paar auf den Bergabstieg vor. Doch dann der Schock! Die Frau rutschte im Schnee aus und verlor das Gleichgewicht. Als ihr Verlobter sie festhalten will stürzten beide in die Tiefe.

Die Aussicht vom Falkert sollte als Kulisse für den spektakulären Heiratsantrag dienen. Foto: imago images / Westend61

200 Meter stürzten die Beiden in die Tiefe, bevor zumindest die 32-Jährige oberhalb eines Sees stoppen konnte. An dieser Stelle wurde sie von dem Wirt einer ansässigen Hütte gefunden und in einem Schnee-Mobil zu einer Rettungsstation gebracht. Da die hohe Schneedecke den Fall abfedern konnte, kam die Frau mit einem riesigen Schock davon.

+++ Österreich: Chaotische Zustände vor Skipisten – diese Bilder sorgen für Entsetzen +++

Anders erging es ihrem Freund. Der 27-Jährige musste sich auf einem Felsvorsprung in Sicherheit bringen. Laut „Bild.de“ musste er dort von einem Helikopter gerettet werden. Im Krankenhaus stellten die Ärzte eine Wirbelfraktur fest.

---------------

Mehr Themen:

---------------

Dieser Tag wird für das verliebte Paar in Österreich wohl in zweierlei Hinsicht unvergesslich bleiben.