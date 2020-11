Österreich: Dorf wird seit Jahren verspottet – jetzt ziehen die Anwohner Konsequenzen

Ein Dorf in Österreich hat genug vom ewigen Spott. (Symbolbild)

Genug ist genug! Für die Bewohner eines Dorfs in Österreich steht fest: Wir lassen uns nicht weiter auf der Nase herumtanzen.

Seit Jahren wird ihr Wohnort immer wieder verspottet. Nicht nur in Österreich selbst, sondern in der ganzen Welt. Doch damit soll nun Schluss sein! Jetzt wollen die Anwohner dem Spuk ein für alle Mal ein Ende setzen.

Österreich: Dorf wird verspottet, jetzt soll DIESE Aktion den Ort ins rechte Licht rücken

Auf den ersten Blick gibt es in dem oberösterreichischen Dorf kaum etwas, was den Spott der Welt auf sich ziehen könnte. Rund 100 Menschen leben dort zwischen grünen Wiesen und Wäldern.

Der Name des Dorfs hat es allerdings in sich: Fucking.

Die Ähnlichkeit zu dem englischen Schimpfwort sorgt nicht nur für Witze, sondern zieht seit Jahren englischsprachige Touristen an, die sich immer wieder in lasziven Posen am Ortsschild fotografieren lassen.

Österreich: Das Ortseingangsschild soll bald einem neuen weichen. Foto: Manfred Fesl / dpa

Nicht immer blieb es beim Schnappschuss, oft wurde das Schild auch entwendet, die Stadt musste für Ersatz sorgen.

So soll Fucking bald heißen

Deswegen jetzt der drastische Schritt: Fucking soll umbenannt werden. Das hat die Gemeinederatsitzung in Tarsdorf, zu dem Fucking gehört, bekanntgegeben.

Bisher hatte es keine klare Mehrheit für den Entschluss gegeben. Dorfbewohner, die in der Nähe von Ortseingangs- und Ausgansschild leben, hatten die Änderung stets befürwortet.

Jetzt geht alles ganz schnell, schon zum Jahreswechsel ist es nun soweit: Ab dem 1. Januar ändert Fucking seinen Namen in Fugging. (vh/mit dpa)