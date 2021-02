Österreich: Mutter hört ihrer Tochter beim Homeschooling zu – das ist ein fataler Fehler

Österreich: Mutter nimmt am Homeschooling ihrer Tochter teil – damit macht sie sich strafbar. (Symbolbild)

Dabei hat sie es doch nur gut gemeint. Als eine Mutter aus Österreich ihrer 15-jährigen Tochter beim Homeschooling zuhört, begeht sie unabsichtlich eine Straftat.

Wie RTL berichtet, soll die Frau aus Österreich jetzt von der Bildungsdirektorin aus der Stadt Salzburg angezeigt und für ihre Tat bestraft werden.

Österreich: Mutter will nur ihrer Tochter helfen

Die 15-jährige Tochter der Österreicherin Jennifer Niedermüller kommt in der Schule nicht mehr gut mit. Grund dafür sei unter anderem, dass auch in Österreich seit Monaten Homeschooling durchgeführt wird.

Mutter Jennifer fühlt sich somit zum Handeln gezwungen. Doch damit begeht sie einen fatalen Fehler.

Das ist Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

Als die Mutter beim Homeschooling-Unterricht zuhört, findet sie, dass dieser seitens der Lehrer nicht wirklich gut abläuft. Daher schreibt sie dem Klassenvorstand eine E-Mail und bittet darum, zukünftig selbst am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Damit möchte sie ihre Tochter in der Schule unterstützen und sie somit vor schlechten Noten bewahren.

Die Teilnahme am Homeschooling-Unterricht wird der Mutter aus Österreich jedoch verweigert. Das will sie nicht auf sich sitzen lassen.

Österreich: Dann begeht sie einen fatalen Fehler

Daraufhin ruft Jennifer die Bildungsdirektorin aus Salzburg an und will sich über die missliche Lage beschweren. Als sie die Dame über die brenzliche Situation aufklärt, traut sie ihren Ohren kaum.

Österreich: Ein Mutter hofft auf Hilfe vom Bildungsamt. Doch damit schießt sie sich selbst ins Bein. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pressedienst Nord

Mit so einer Reaktion hätte sie eher nicht gerechnet:

Anstatt der erhofften Unterstützung, erhält Jennifer bloß die Information, dass sie sich strafbar gemacht habe. Das Zuhören beim Homeschooling sei in Österreich (wie in Deutschland) nicht gestattet, weshalb man die Mutter nun anzeigen müsse.

Mit welcher Geldstrafe die Mutter nun rechnen muss, ist nicht bekannt.

Wie rtl.de berichtet, muss Jennifer vermutlich sogar mit gar keiner Geldstrafe rechnen, da man sie lediglich über die Rechtslage aufgeklärt hat.

Grundsätzlich ist die Teilnahme von Eltern am Unterricht der Kinder, in Deutschland wie in Österreich verboten. Im Homeoffice dürfte die Definition der „Teilnahme“ jedoch schwierig werden, da Eltern aufgrund von Platzmangel im eigenen Haus, auch zufällig beim Unterricht zuhören können.

Aktiv beim Unterricht mitmachen darf die Mutter jedoch dennoch nicht, weshalb ihre Tochter den kleinen Durchhänger in der Schule wohl allein bewältigen muss. (mkx)