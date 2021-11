Österreich: Heftige Proteste gegen Corona-Lockdown – „Diktatur“

Heftige Proteste in Österreich! Nachdem am Freitag bekannt gegeben wurde, dass es einen erneuten Corona-Lockdown geben wird, werden am Samstag Demonstrationen in ganz Österreich erwartet.

Österreich: Heftige Proteste wegen Lockdown erwartet – Polizei bereitet sich vor

Im Kampf gegen das Corona-Virus setzt Österreich auf einen erneuten Lockdown. Dagegen wollen an diesem Wochenende tausende Kritiker in Wien protestieren. Die rechte Partei FPÖ rief zu den Demonstrationen auf. Partei-Chef Herbert Kickl sieht Österreich auf dem Weg in eine „Diktatur“. Er ist derzeit selbst an Corona erkrankt.

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

Nach eigenen Angaben will die Polizei in Österreich mit 1.300 Beamten im Einsatz sein. In unserem Nachbarland gilt ab kommenden Montag ein strenger Lockdown – für Geimpfte und Genesene soll dieser aber spätestens am 13. Dezember vorbei sein.

Für Ungeimpfte hingegen nicht. „Wir haben da kein Enddatum“, wird Kanzler Alexander Schallenberg (ÖV) zitiert. Mit dieser Maßnahme soll es gelingen, die Impfquote weiter nach oben zu treiben. Ungeimpfte sollen nun von dem Impfangebot Gebrauch machen, fordert Schallenberg.

Österreich will die Impfungen voran treiben

Für alle Geimpften hat der Kanzler eine Entschuldigung parat: Er findet es nur schwer erträglich, dass man von ihnen jetzt „diesen Akt der Solidarität einfordern muss“. Ab Februar 2022 gilt eine Impfpflicht in Österreich. Welche Maßnahmen bei Verstößen drohen, das muss erst noch ausgearbeitet werden.

Österreich erreicht täglich neue Corona-Rekordzahlen. Derzeit hat das Land eine Inzidenz von 1.050.

Die Corona-Zahlen steigen auch in Deutschland rasant. Kommt es auch hier zum erneuten Lockdown? In diesem Artikel bekommst du mehr Infos. (cf mit dpa)