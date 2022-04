Obi zieht wegen Ukraine-Krieg die Reißleine – und verschenkt russische Filialen!

Obi hat die Reißleine gezogen und seine russischen Filialen verschenkt!

Insgesamt 27 Baumärkte hatte Obi in Russland. Doch damit ist es jetzt vorbei. Wegen des Ukraine-Kriegs hat sich die Tengelmann-Tochter in dem von Wladimir Putin regierten Land zurückgezogen – und wie der „Spiegel“ schreibt, ohne für seine Läden Geld zu bekommen!

Obi hat bereits im März seine Läden in Russland zu gemacht

Alle Geschäfte in Russland seien „ohne Kaufpreiszahlung an einen Investor übertragen worden“, heißt es.

Obi habe „den letzten Schritt vollzogen, um den russischen Markt endgültig zu verlassen“. Bereits Mitte März waren alle Märkte in Russland wegen des Krieges dicht gemacht worden.

Obi gibt seine Läden in Russland ab (Symbolfoto). Foto: imago / HMBxMediaJulienxBecker

Obi: Behörden müssen der Abgabe noch zustimmen

Der Abgabe der Läden müssen die Behörden noch zustimmen. Bedingung dafür: Die Marke wird in Russland nicht mehr verwendet.

Obi gehört zur Tengelmann-Gruppe und hat auf der ganzen Welt laut des „Spiegels“ rund 48.000 Beschäftigte.

-----------------

Das ist Obi:

Gründung 1970

Hauptsitz in Wermelskirchen (NRW)

Erste Filiale in Hamburg eröffnet

Umsatzstärkste Baumarkt-Kette in Deutschland mit Bruttoumsatz von rund 8,2 Milliarden Euro (Stand: 2019)

Insgesamt 668 Filialen - 349 davon in Deutschland (Stand: 2019)

Hat Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Italien und Ungarn

-------------------

Obi hätte so oder so seine Läden in Russland aufgeben müssen

In einem Interview mit dem „Manager Magazin“ hatte Inhaber Christian Haub bereits im März auf ein russisches Gesetz verwiesen.

Laut diesem Gesetz ist dem Land das Recht auf Enteignung von Firmen gestattet, deren Heimatländer sich an den Sanktionen beteiligen. Das Unternehmen hätte also die Russland-Märkte so oder so auf jeden Fall aufgeben müssen.

-----------------

Weitere Themen:

Aldi, Lidl und Co: Keine guten Nachrichten vor Ostern – Kunden müssen sich DARAUF einstellen

„Der Gorilla“ bei „The Masked Singer“ 2022: ER wurde enttarnt

Kaufland stellt Kunden harmlose Frage, doch dann eskaliert es komplett: „Ich versteh es nicht“

-----------------

Doch Haub konnte sich ohnehin aus moralischen Gründen nicht vorstellen, weiterhin in Russland Geschäfte zu machen. (cf)