Obi-Kunden geschockt! Baumarkt mit drastischer Maßnahme

Egal, ob Material für die Gartenplanung oder Werkzeug für die Arbeiten am Haus – bei Obi werden die meisten Hobbyhandwerker fündig. Von Schrauben und Nägeln bis Rasenmähern bietet der Baumarkt eine große Auswahl an.

Doch schon bei deiner nächsten Einkaufstour durch Obi könntest du in die Röhre schauen. Schließlich plant das Unternehmen in den einzelnen Filialen drastische Maßnahmen zu ergreifen.

Obi-Kunden erwartet eine Veränderung beim Einkaufen

Obi bietet in seinen Märkten rund 40.000 bis 60.000 Artikel an. In den Gängen findet sich alles wieder, was dem Hausbau oder DIY-Projekt zugutekommt. Das könnte sich allerdings schon bald ändern.

Denn laut der „Lebensmittel Zeitung“ plane der Konzern, das Sortiment drastisch zu reduzieren. Der Einkaufsvorstand von Obi spricht davon, „die Relevanz des Sortiments zu erhöhen“ und „Komplexität zu reduzieren.“

Geht der Plan „Core in Store“ auf, finden die Kunden die gewünschte Ware im Laden demnächst noch schneller. Das liegt dann allerdings auch daran, dass sich das Sortiment beinahe halbieren soll. Konkrete Zahlen will der Baumarkt allerdings noch nicht nennen. Aktuell befinde sich das Unternehmen „in der Prüfung des Sortiments entlang aller Warengruppen“.

In Zukunft wolle sich der Konzern mehr an den Kaufgewohnheiten der Kunden orientieren. Der „Lebensmittel Zeitung“ zufolge setzt Obi in den Geschäften auf Produkte mit großer Nachfrage. Produkte, die sich nicht so einfach verkaufen lassen, müssen dann in die Online-Shops ausweichen.