Obi: Kunde will Ware umtauschen – dann liest er dieses Schild und ist perplex

Wegen des Lockdowns sind die Baumärkte wie Obi und Co. aktuell zwar nicht wie gewohnt geöffnet, dennoch können Kunden ihren Einkauf per „Click and Collect“ vornehmen. Damit ist eigentlich auch ein Umtausch von Produkten möglich.

Ein Obi-Kunde machte sich daher auf zum Baumarkt und wollte Ware umtauschen. Dann las er jedoch ein Schild und war perplex.

Obi: Kunde will Ware umtauschen, dann ist er total verwirrt

Aus dem Umtausch seiner Ware wurde schließlich nichts. Denn als der Mann vor einer Obi-Filiale stand, las er plötzlich auf dem Schild: „Aufgrund unserer Kurzarbeit ist ein Umtausch der Ware nicht möglich. Erst nach Marktöffnung!“

Völlig perplex wandte sich der Mann daher mit einem Foto des Schildes an den Baumarkt und schrieb auf Facebook: „Das darf doch nicht Euer Ernst sein? Statt Kundenservice zu bieten, schickt Obi lieber Mitarbeiter in Kurzarbeit?“

Das ist Obi:

Gründung 1970

Hauptsitz in Wermelskirchen (NRW)

Erste Filiale in Hamburg eröffnet

Umsatzstärkste Baumarkt-Kette in Deutschland mit Bruttoumsatz von rund 8,2 Milliarden Euro (Stand: 2019)

Insgesamt 668 Filialen - 349 davon in Deutschland (Stand: 2019)

Hat Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Italien, Ungarn und Russland

Obi entschuldigt sich

Eine Antwort auf den Facebook-Beitrag des Kunden ließ nicht lange auf sich warten. Obi schrieb schließlich: „Es tut uns leid, dass Du ein solches Erlebnis in einem unserer Märkte machen musstest. Bitte teile uns deswegen mit, in welchem Markt Du einkaufen warst.“ Und weiter: „Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns vielmals entschuldigen und wünschen Dir ein schönes Wochenende.“

Eine aussagende Erklärung des Baumarktes sieht anders aus. Besonders ärgerlich dürfte aber die Tatsache sein, dass der Kunde vor verschlossenen Türen stand und nicht weiß, wann er seine Ware umtauschen kann.