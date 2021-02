Obdachlose: Mann schenkt ihnen Schnaps – er verfolgt furchtbaren Plan

Obdachlose haben es ohnehin schon schwer - das extreme Winterwetter macht ihnen zusätzlich zu schaffen. Dabei freut sich wohl jeder Obdachlose, wenn er von einem anderen Menschen ein wenig Zuneigung und Mitgefühl erfährt.

Was ein Mann in Hannover jedoch beabsichtigte, als er Obdachlosen Schnaps schenkte, ist alles andere als schön. Denn er verfolgte damit einen furchtbaren Plan. Die Polizei ist in Sorge.

Obdachlose: Mann verschenkt Schnaps und verfolgt furchtbaren Plan

Um den harten Alltag auf der Straße und die eisigen Temperaturen besser auszuhalten, trinken viele Obdachlose Alkohol. Das ist für viele oft auch die letzte Möglichkeit, die Sorgen ein wenig zu vergessen.

-------------------------

Obdachlose in Deutschland:

2018: 237.000 Wohnungslose + 441.000 anerkannte wohnungslose Flüchtlinge

2017: 275.000 Wohnungslose + 375.000 anerkannte wohnungslose Flüchtlinge

-------------------------

Zwei Obdachlose dürften sich deshalb umso mehr gefreut haben, als ihnen ein Mann eine Flasche Wodka schenkte. Das passierte gleich in zwei Fällen: am 21. Januar und am 6. Februar jeweils gegen 3 Uhr nachts. Das teilte die Polizei in einer Polizeimeldung mit.

Offenbar Angriff auf Obdachlose

Die Aktion ging böse aus für die Obdachlosen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Die 30 und 50 Jahre alten Männer nahmen die Schnapsflaschen dankbar an, schließlich sahen diese aus wie ganz normale Wodkaflaschen. Als sie daraus tranken, bemerkten sie jedoch schnell, dass es sich bei dem Getränk nicht um üblichen Wodka handelte. Kaum hatten sie aus der Flasche getrunken, ging es ihnen plötzlich schlecht.

-------------------------

-------------------------

Es hatte sich nämlich eine ätzende Flüssigkeit in den Flaschen befunden oder der Inhalt war zumindest damit vermischt. Der 50-jährige Obdachlose erlitt schließlich Verätzungen der Speiseröhre und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Bei dem 30-Jährigen ging es glimpflicher aus. Auch er erlitt leichte Verletzungen im Hals, musste aber nicht medizinisch behandelt werden.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Noch ist unklar, ob es zwischen den beiden Fällen Zusammenhänge gibt und ob es sich bei beiden um denselben Täter handelt.

Außerdem hat die Polizei verschiedene Anlaufstellen und Einrichtungen für Obdachlose in Hannover vor ähnlichen Vorfällen gewarnt. Hannovers Polizeiinspektionen und -kommissariate, deren Beamte auch zur Nachtzeit in Hannover unterwegs sind, wurden über die vorliegenden Fälle informiert und sensibilisiert. (nk)