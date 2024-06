O2-Kunden im Visier der Betrüger – hier muss man höllisch aufpassen

Phishing-Maschen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Dabei bekommen Kunden von großen Unternehmen wie Amazon, DHL oder auch immer mehr Telefonanbietern Nachrichten per E-Mail, SMS oder Messenger-Diensten, die sie ganz bewusst in die Irre führen sollen.

In der neusten Masche haben es perfide Unbekannte jetzt scheinbar auf Kunden des Telefon- und Internetanbieters O2 abgesehen. Immer mehr O2-Nutzer erhalten jetzt eine SMS, die die Knie weich werden lässt.

+++ Telekom: Heftige Störung! Beliebte Funktionen stundenlang lahm gelegt – Kunden rasten aus! „Der Wurm drin“ +++

Fiese Phishing-Masche bei O2

In der SMS, die angeblich vom Anbieter O2 stammen soll, heißt es: „Ihre Rufnummer läuft am 7 Juni ab. Eine Verifizierung erforderlich unter: https://kundenportal-O2.online/“. Versendet wird die Nachricht von einer unbekannten Nummer.

+++ Vodafone, Telekom, O2 und Co: So tricksen Mobilfunkanbieter ihre Kunden aus – es geht um bares Geld +++

Auch wenn der Link täuschend echt wirkt, sollten sich O2-Kunden jetzt auf keinen Fall in die Ecke treiben lassen und den Fehler machen, auf den Link zu klicken. Denn dahinter steckt keinesfalls dein Anbieter, sondern fiese Betrüger. Immer wieder warnt O2 selbst vor Phishing-Maschen wie dieser.

DARAN erkennst du den Betrug

Auf seiner Website hat O2 Tipps und Tricks veröffentlicht, wie du Betrugsnachrichten wie diese ganz leicht durchschauen kannst. Zum einen deutet die unpersönliche Anrede ganz klar auf eine Fake-Nachricht hin. Außerdem verweisen die offiziellen Links von O2 immer auf die Seiten o2.de oder o2online.de, wie das Unternehmen selbst mitteilt.

Weitere Nachrichten:

Sollten Kunden bereits den Fehler gemacht und im Eifer des Gefechts auf den Link in der SMS geklickt haben, sollten sie nicht in Panik verfallen. Jetzt gilt es schnell zu sein und umgehend alle Passwörter und die persönliche Kundenkennzahl beim O2-Konto zu ändern. Außerdem kannst du dich beim Anbieter melden und um Hilfe bitten. So vermeidest du, dass die Betrüger am Ende auch noch auf andere sensible Daten Zugriff erhalten.