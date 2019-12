Nutella bringt neue Kekse auf den Markt – doch Kunden sind sauer

Die neuen Nutella-Kekse haben in Italien einen regelrechten „Kekskrieg“ ausgelöst. (Symbolbild)

Die kulinarischen Klassiker aus Italien: Pasta, Pizza und Nutella. Während die ersten beiden Leckereien noch zur Genüge in dem Mittelmeerland zu haben sind, scheint es um die Nuss-Nougat-Creme eng zu werden.

Zumindest dann, wenn es um die neue Kekssorte geht, die Ferrero kürzlich auf den Markt gebracht hat. Der Nutella-Hersteller hat damit laut der italienischen „La Stampa“ einen regelrechten Hype ausgelöst.

Nutella-Kekse mit Riesen-Nachfrage in Italien

Die runden Doppelkekse mit Nutella-Füllung erfreuen sich derzeit so großer Nachfrage, dass sie ständig ausverkauft sind.

Die italienischen Medien berichten sogar von einem „Krieg der Kekse“. Angeblich gibt es Lieferschwierigkeiten.

Keks-Jagd in den sozialen Medien

Während der Anblick der Keksrollen oder -Tüten in den Supermarktregalen eine Seltenheit ist, sind sie in den sozialen Medien umso häufiger zu finden. Denn die Glücklichen, die eine der begehrten Packungen erwischen konnten, präsentieren die Beute stolz auf Twitter, Instagram und Co.

Auch der ehemalige Regierungschef Matteo Renzi teilte ein Bild von der Keksrolle bei Twitter.

Abnahmemengen in Supermärkten mittlerweile begrenzt

Wegen des großen Andrangs beschränken die Lebensmittelgeschäfte, die eine der kostbaren Lieferungen erhalten haben, den Verkauf mittlerweile auf haushaltsübliche Mengen.

Denn in der Zwischenzeit bieten findige Geschäftsleute die begehrten Kekstüten zu wuchernden Preisen im Internet an. 15 Euro für die 340 Gramm-Packung inklusive Porto – dem ein oder anderen Nutella-Fan wird es diese Summe wert sein.

„Krieg der Kekse“ soll weitergehen

Wenn die Keksregale im Supermarkt wieder aufgefüllt sind, soll der „Krieg der Kekse“ übrigens trotzdem weitergehen – aber auf einer anderen Ebene.

Der Hersteller Barilla, in Deutschland vor allem für Pasta bekannt, will dem Nutellakeks mit dem „Biscocrema“ laut der „La Stampa“ schon im Januar Konkurrenz machen.

Ob und wann die Kekse auch auf dem deutschen Markt zu haben sind, ist derzeit noch unklar. Laut „chip.de“ soll das Nutella-Gebäck bereits testweise in einem Supermarkt in Trier verkauft worden sein. (vh)