„Nuhr im Zweiten“: ZDF-Zuschauer deutlich – „Verstörend“

Da hat er mal wieder einen Coup gelandet. Jan Böhmermann hatte es schon am frühen Freitagabend dezent angekündigt, als er einen täuschend echt nachgeahmten Dieter Nuhr auf dem Instagramprofil des „ZDF Magazin Royale“ auftauchen ließ. „Wie sagte schon Konfuzius: ‚Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern‘. Darum diese Woche mal in Mainz bei den lieben Kollegen vom ZDF statt in der ARD. Heißt dann natürlich auch ‚Nuhr im Zweiten‘. Kann losgehen“, hieß es dann wenig später an selber Stelle.

Und was versprochen wurde, musste dann auch eingehalten werden. Jan Böhmermann und sein Team schafften es wirklich, die ARD-Show von Komiker Dieter Nuhr ins ZDF zu übertragen. Und das nahezu 1:1. Sebastian Rüger parodierte Dieter Nuhr so vortrefflich, dass man erst beim zweiten Hinsehen überhaupt merkte, dass es sich hier nicht um den echten handelte. Die Witze, die Gestik und Rhetorik … nahezu identisch.

Böhmermann-Parodie „Nuhr im Zweiten“ spaltet das Netz

Und so war es auch wenig überraschend, dass die Show, die das ZDF am späten Freitagabend im linearen TV zeigte, bei Twitter auf riesige Gegenliebe stieß. „Für jemanden (wie mich), der noch nie ‚Nuhr im Ersten‚ gesehen hat, war ‚Nuhr im Zweiten‘ ziemlich verstörend“, heißt es beispielsweise auf der Social-Media-Plattform. Für eine Satire durchaus ein Kompliment.

Oder: „Und wie GRANDIOS gespielt war bitte ‚Nuhr im Zweiten‘?! Stimmlage, Genuschel, Pausen, Luft, das süffisante Grinsen zwischendurch und sogar die Mimik mit diesem absolut typischen kritischen Augenbrauenmoment – großer Respekt.“

Doch es gab auch Gegenstimmen. „Wenn man keine Ideen mehr hat parodiert man halt Kollegen… Satire ja, aber das war arm“, heißt es beispielsweise auf der Instagramseite des „ZDF Magazin Royal“. Oder: „Also ich muss sagen ich fand die Parodien wirklich stark, aber als Folge insgesamt war sie schwach. Hätte es besser gefunden, eine Folge zu einem Thema zu machen und dazu dann quasi ‚Nuhr‘ als Gast zu haben.“