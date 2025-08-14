Löwen-Babys in deutschem Zoo von eigener Mutter gefressen – es ist nicht das erste Mal

Zwölf tote Paviane lösten im Nürnberger Zoo eine regelrechte Hasstirade aus. Der Grund dafür war, dass sie nicht auf natürliche Weise verstorben waren, sondern dass der Tiergarten verkleinert werden musste (>> wir berichteten). Die Tiere wurden erschossen. Die Folge? Demonstrationen, Wut im Netz und Morddrohungen gegenüber dem Zoodirektor (>> wir berichteten).

Nun das nächste Drama im gleichen Zoo: Eine Löwin tötete ihre eigenen Kinder – und das nicht zum ersten Mal …

Drama im Zoo: Löwen-Mutter frisst Nachwuchs

In der Nacht vom 7. auf den 8. August 2025 geschah im Tiergarten Nürnberg ein kleines (tierisches) Wunder: Löwin Aarany wurde Mutti – sie brachte nämlich Nachwuchs zur Welt. Gemeinsam mit Löwenpapa Kiron hatte sie sich etwa drei Monate zuvor gepaart – und jetzt war es endlich so weit. Die Geburt verlief ruhig, die ersten Lebenszeichen wurden auf der Kamera in der Wurfbox festgehalten.

Um Aarany in dieser sensiblen Zeit Ruhe zu geben, wurde das Raubtierhaus für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Auch Junglöwe Jadoo, Aaranys Sohn aus einem früheren Wurf, wurde vorsorglich auf die Außenanlage gebracht, um der Mutter mehr Freiraum mit ihrem Neugeborenen zu geben.

++ Urlaub in Thailand: Plötzlich steht Elefant vor Touristin – es kommt zu unfassbaren Szenen ++

In den ersten drei Tagen nach der Geburt war ein Jungtier auf der Kamera zu sehen, und am 10. August, so die Pfleger, konnte sogar noch beobachtet werden, wie Aarany es säugte. Doch ab dem 11. August wurde es plötzlich still. Keine Bewegung mehr auf den Aufnahmen. Die Eltern verhielten sich ruhig – vielleicht zu ruhig?

Es passiert nicht zum ersten Mal – bereits 2023 fraß sie drei Babys

Am 13. August kontrollierten Pfleger des Zoos schließlich das gesamte Raubtierhaus. Doch sie fanden weder ein Jungtier noch Überreste. Die traurige Vermutung: Wahrscheinlich hat Aarany, wie es in der Natur leider vorkommt, ihr Junges aufgefressen.

So herzzerreißend das klingt – es ist kein seltenes Verhalten bei Löwen. Vor allem unerfahrene Mütter oder Tiere, die instinktiv spüren, dass ihr Nachwuchs möglicherweise nicht überlebensfähig ist, handeln so. Aarany hatte 2023 erstmals Nachwuchs – auch damals fraß sie drei von vier Babys. Nur wenige Monate später zog sie dann erfolgreich zwei Junge auf: Jadoo und Indica. Jadoo lebt noch im Tiergarten, Indica wurde im Mai 2025 in den Zoo Łódź in Polen abgegeben.

Mehr News:

Seit Donnerstag, 14. August, ist das Raubtierhaus wieder geöffnet. Aarany und Kiron sind für die Besucherinnen und Besucher wiederzusehen. Der Tiergarten hofft, dass die beiden sich bald erneut paaren – und dass es beim nächsten Mal gut ausgeht.