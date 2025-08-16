Angriff in Psychiatrie in NRW: 13-Jährige geht auf Pflegekraft los – Lebensgefahr!

Am Samstagmittag (16. August) hat eine 13-Jährige in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn eine Pflegekraft angegriffen. Die 24 Jahre alte Betreuerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld in NRW ermittelt. Aufgrund des jungen Alters ist eine Untersuchungshaft rechtlich ausgeschlossen.

Angriff in Klinik in Paderborn

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 11:50 Uhr in der Küche der Klinik. Die beschuldigte 13-Jährige griff während des Kochens mit einem spitzen Gegenstand an. Nach einer Erstversorgung wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht. Die Jugendliche befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam.

Die Betreuung der Tatverdächtigen erfolgte in der Paderborner Einrichtung aufgrund einer angeordneten Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Ein Sicherheitsdienst in der Klinik sowie eingesetzte Polizeikräfte außerhalb sollten eine Fremd- oder Eigengefährdung verhindern.

Mordkommission ermittelt in Paderborn

Zusätzlich überprüfen die Ermittler mögliche politische Hintergründe der Tat. Für die Allgemeinheit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung, betonte die Polizei in der Pressemitteilung. Die Mordkommission unter Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe führt die Untersuchungen in Zusammenarbeit mit Beamten aus Paderborn und Bielefeld weiter.

Mehr Themen für dich:

Weitere Details zum Vorfall in Paderborn sollen aktuell nicht veröffentlicht werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Polizei setzt umfangreiche Maßnahmen ein, um die Tat aufzuklären und die Hintergründe zu beleuchten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.