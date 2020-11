NRW: Misshandelter Affe aus Wohnung befreit – unfassbar, was die Besitzer ihm angetan haben

Unfassbar, was sich in einer Wohnung in NRW Grausames abgespielt hat.

In Bergheim in NRW hat eine Familie einen Affen in einem kleinen Vogelkäfig gehalten.

Familie aus NRW hält Affen in Vogelkäfig in ihrer Wohnung

Die Tierschutzorganisation Peta war darauf aufmerksam geworden, da die Familie den Affen im Internet verkaufen wollte.

Fast ein Jahr lang hat ein Weißbüschelaffe namens „Gucci“ nach Angaben der Tierschutzorganisation Peta in der Bergheimer Wohnung in der Nähe von Köln in einem Vogelkäfig gelebt.

Weißbüschelaffen sind besonders für Tierversuche beliebt. Foto: imago images/mm Images/Berg

Die Besitzer sollen den Exoten unter anderem mit Bier, Nudeln und Käse gefüttert haben. Sie sollen ihn im Alter von drei Monaten gekauft haben, weil sie einen „Spielgefährten“ für die Kinder haben wollten.

Den Fall brachte den Angaben zufolge ein verdeckt arbeitendes „Ermittlerteam“ der Tierschutzorganisation ans Tageslicht. Die Menschen gaben sich zunächst als potenzielle Käufer aus. Die Besitzer hätten mehrere hundert Euro für das Tier verlangt, die das Ermittlerteam aber nicht gezahlt habe. Das zuständige Veterinäramt holte das Tier schließlich heraus.

Das sind Weißbüschelaffen

leben eigentlich in Brasilien

tagaktive Affen, die in Gruppen von bis 15 Tieren leben

ernähren sich von Baumsäften und Insekten

sie kommunizieren durch Mimik, Körperhaltung und zwitschernde Laute

werden oft für Tierversuche missbraucht

gelten besonders bei der Erforschung von Erkrankungen des Menschen als Modelltiere

Tier sei extrem verhaltensgestört gewesen

Anfang September wurde der Affe befreit. Bereits Anfang Oktober sei das anfangs „extrem verhaltensgestörte“ Tier im Jülicher Brückenkopfpark gemeinsam mit einem anderen Affen untergebracht worden, so die Peta-Sprecherin. Die in Brasilien beheimateten Primaten leben in der Wildnis in Grüppchen von bis zu 15 Tieren und ernähren sich hauptsächlich von Pflanzensäften.

Handel mit exotischen Tieren boomt in Deutschland

Die Dunkelziffer der gehandelten Exoten sei in Deutschland sehr hoch, so Peta. „Es gibt keine einheitliche bundesweite Regelung und deswegen gibt es einen wahnsinnigen Handel mit exotischen Tieren“, sagte eine Sprecherin von Peta der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Allein in zwei Onlineportalen seien zwischen 2010 und 2014 mehr als 10.000 exotische Tiere inseriert worden. (fb/dpa)