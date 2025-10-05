Düstere Zahlen aus NRW – warum sich die Lage jetzt nicht bessert

In NRW ist die Luft aktuell schlecht. Laut Karte des Bundesumweltamtes (UBA) zeigen viele Messstationen gelbe oder rote Werte an, berichtet die „Rheinische Post“.

Das deutet auf eine hohe Feinstaubbelastung hin. Warum das in den nächsten Monaten nicht großartig besser werden soll, erfährst du hier.

Feinstaubproblematik in NRW: Ursachen und Beispiele

Besonders hoch war die Feinstaubbelastung zu Monatsbeginn in Düsseldorf. In der NRW-Landeshauptstadt verzeichnen Stationen wie die Corneliusstraße bis zu 42 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Auch Duisburg und Krefeld liegen die Werte über 30 Mikrogramm.

Im Vergleich dazu finden sich in anderen Teilen Deutschlands, wie dem Emsland oder Chemnitz, deutlich niedrigere Werte um die 15 Mikrogramm. Die Feinstaubproblematik betrifft NRW aktuell weitaus stärker als andere Regionen.

Der Winter verschärft die Situation. Das Heizen mit Holz und mehr Emissionen im Straßenverkehr tragen dazu bei. In NRW könnten regional auch Landwirtschaft und Transport aus Osteuropa die Belastung erhöhen. Wetterbedingungen beeinflussen zudem, ob sich Schadstoffe verteilen oder anreichern können., berichtet die „Rheinische Post„.

Gesundheitsrisiken und Tipps für NRW-Bewohner

Feinstaub belastet die Gesundheit. Es kann Atemwegserkrankungen und Reizungen hervorrufen. Besonders anfällige Menschen sollten körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden. Das UBA empfiehlt bei Stufe „sehr schlecht“ allen, Vorsicht walten zu lassen. Bereits die gelbe Stufe kann für gefährdete Personen problematisch werden.

Eine App des UBA informiert über Luftqualität in NRW. Nutzer können örtliche Messwerte für Feinstaub, Ozon und Stickstoffdioxid abrufen. Die Ergebnisse werden in die Stufen „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ eingeteilt. Push-Benachrichtigungen warnen direkt bei alarmierenden Werten. Die App bietet konkrete Hilfen für NRW und ganz Deutschland.