NRW: Ehepaar will Urlaub auf Ostsee-Insel machen – doch dann kommt alles ganz anders

Usedom. Sie hatten kaum ihre Koffer ausgepackt, als sie bereits wieder die Heimreise antreten mussten.

Das muss ein Schock für die Urlauber aus NRW gewesen sein, die kürzlich an der Ostsee ankamen, um ein paar Tage an der Küste auszuspannen. Unter gelockerten Corona-Auflagen ist der Sommerurlaub in Deutschland im Jahr 2020 für viele Menschen doch wieder möglich geworden. Ein Ehepaar aus NRW hat sich deshalb an die Ostsee begeben, um auf der Insel Usedom ein paar schöne Tage zu verbringen.

Doch wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, wurde das Paar aus NRW vor Ort aufgefordert, wieder von Usedom abzureisen.

NRW: Ehepaar muss Ostsee-Urlaub abbrechen, weil es aus Gütersloh kommt

Der Grund für den erzwungenen Urlaubsabbruch teilte das Landratsamt des Kreises Vorpommern-Greifswald am Montagabend mit. Das Ehepaar stammt aus Gütersloh – und die dortige Fleischerei Tönnies macht aktuell mit einem heftigen Corona-Ausbruch negative Schlagzeilen. Von über 1.500 infizierten Mitarbeitern ist die Rede.

