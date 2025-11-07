Krachende Winter-Wende im November? Wetter-Expertin kündigt ersten Schnee an

Brrrr… bibbert Deutschland bald? Denn eine Expertin betont es jetzt: Nach einem bisher noch relativ milden Herbst kündigt sich für die zweite Novemberhälfte ein richtiger Wintereinbruch an. Könnte es also schneien?

Die Wetter-Expertin wird schnell deutlich: DAS kommt auf Deutschland zu.

Wetter im November: Schneit es bald?

Schnee im November in Deutschland? Das ist für viele schon lange her, denn es ist schon 16 Jahren her, dass fünf Zentimeter Schnee lagen, so Wetter-Expertin Michaela Koschak von „t-online„. Und 1980? Da waren es zeitweise sogar bis zu 20 Zentimeter Schnee. Kein Wunder, dass jetzt die Frage im Raum steht: Kommt der Schnee auch dieses Jahr? „Nun zu Zeiten des Klimawandels ist das eher unwahrscheinlich“, sagt Koschak, „aber ausgeschlossen werden kann nichts.“ Außerdem zeigt sich das Wetter noch golden und mild: Die Sonne scheint, Regen ist weit und breit nicht in Sicht und stellenweise wurden sogar die 20 Grad geknackt.

Doch das Wochenende bringt den (kalten) Bruch: Es wird kühl, grau und nebelig, die Temperaturen rutschen in den einstelligen Bereich. Zudem kann es immer wieder nieseln. Und wie sieht es Mitte November aus? Nun, „da kann man es noch nicht genau sagen“, erklärt Koschak, „aber manche Wettermodelle deuten darauf hin, dass sich alles komplett umstellt.“ Schuld daran könnte ein Hochdruckgebiet über Grönland sein, während sich östlich Tiefdruckgebiete einnisten. Diese könnten die kalte Luft zu uns bringen – und eventuell Schnee.

Pflanzen-Liebhaber müssen sich beeilen

Aus diesem Grund müssen nun vor allem die Pflanzen-Liebhaber reagieren, denn jetzt heißt es Gas geben. Denn mit der Gartenarbeit machst du jetzt Stauden, Ziergehölze und Obstgehölze fit für Frost, Schnee und Winterstürme. Auch deine Kübelpflanzen solltest du nach drinnen holen, damit sie nicht erfrieren. Schneide sie bei Bedarf noch ein wenig zurück und achte auf einen geeigneten Standort mit den passenden Temperaturen. Mähe zudem nochmal ein letzten Mal und schneide deine Pflanzen zurück.

Also damit ist klar: Am besten schon jetzt die warmen Jacken bereit halten, Tee kochen und Daumen drücken! Denn wer weiß – vielleicht erleben wir bald in Deutschland wieder einen Winter, wie er früher einmal war.





