Gefühlsexplosion im November: 3 Sternzeichen werden von ihren Emotionen überrannt

Liebe, Lust und Leidenschaft: Der November wird für drei Sternzeichen zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Unter anderem sorgen Mars und Venus für brodelnde Gefühle. Jetzt gibt es kein Halten mehr. So romantisch war der November schon lange nicht mehr.

Werden auch deine Emotionen bald überkochen? Das liest du hier in unserem Monatshoroskop.

Hormone drehen im November durch

Ein leidenschaftlicher Monat voller Erotik und Gefühl – davon haben Schützen sicherlich schon länger geträumt. Im November ist es so weit: Schützen erleben eine starke erotische und leidenschaftliche Phase in ihrem Leben. Besonders ab dem 4. November, denn dann tritt Mars in ihr Sternzeichen ein.

Plötzlich fließt spürbar Energie durch ihren Körper und sie verspüren unbändige Lust. Nicht nur Singles, sondern auch Paare dürfen sich auf eine aufregende Zeit freuen. Und wenn zum Ende des Monats noch die Venus-Energie hinzukommt, wird es besonders frivol.

November-Horoskop voller Leidenschaft

Intensiv, leidenschaftlich, romantisch und intim: Auch der Skorpion kann sich auf einen aufregenden November freuen. Ist er bereits für seine Intensität bekannt, so wird diese Eigenschaft mit dem Eintritt der Venus im November noch verstärkt. Leidenschaft kann zum wichtigsten Thema des Monats werden, sowohl für Singles als auch für Paare. Ab dem 6. November entfaltet sich eine Phase gefüllt mit romantischen und intimen Momenten.

Zu guter Letzt dürfen sich auch Fische auf eine starke sexuelle Energie und einen leidenschaftlichen November freuen. Auch wenn ihnen einige emotionale Herausforderungen bevorstehen. Vor allem Singles sollten die vom Horoskop geschenkte Gelegenheit nutzen und romantische Begegnungen suchen, die ihre innere Sensibilität und Sinnlichkeit ansprechen.