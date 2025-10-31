Graue November-Tristesse: Diesen Sternzeichen steht ein schwerer Monat bevor

Der November beginnt und viele freuen sich auf einen entspannten Monat kurz vor der Weihnachtszeit – doch drei Sternzeichen steht eine schwere Zeit bevor. Diesen Monat meint es das Horoskop nicht gut mit ihnen, denn alles scheint schiefzugehen. Wenn sie diese schwere Zeit jetzt überstehen wollen, sollten sie auf die Sterne hören und sich von diesen leiten lassen.

Bereits am Anfang des Monats klagt der Stier über eine plötzliche mentale und psychische Belastung. Schuld daran sind der Vollmond und der rückläufige Uranus, was den Stier in eine schwierige Lage bringt. Das Horoskop rät dem Sternzeichen, aktiv daran zu arbeiten, sich nicht von dieser Belastung erdrücken zu lassen. Aber auch in der Liebe sieht es für den Stier aktuell nicht gut aus. Durch den Einfluss des Mondes und der Venus am Monatsanfang beginnen Stiere, an ihrer Beziehung zu zweifeln und sich verunsichert zu fühlen.

Sternzeichen leiden unter Missverständnissen und Konflikten

Im Beruf werden Menschen mit dem Sternzeichen Stier im November ebenfalls durch den Merkur belastet, der für mangelnde Konzentration sorgt. Erst gegen Monatsende gibt es einen Lichtblick für den Stier. Durch die Konstellation von Merkur und Neptun kommt es endlich zu einer Wende zum Positiven für das Sternzeichen. Im Beruf kann es von kreativen Ideen profitieren, die seine Karriere voranbringen.

Das zweite Unglückskind im November sind die Fische – und ausgerechnet ihr Herrscherplanet ist dafür verantwortlich. Durch den rückläufigen Neptun drohen dem Sternzeichen große Enttäuschungen. Zudem sorgt der Einfluss des Planeten dafür, dass schnell Missverständnisse entstehen – mit gravierenden Konsequenzen für das Liebesleben. Fische in einer Beziehung müssen jetzt darauf achten, dass durch ihr Verhalten keine Konflikte entstehen. Aber es gibt gute Nachrichten: Singles können dank des Einflusses der Sterne endlich ihre leidenschaftliche Seite ausleben.

Horoskop spricht eine Warnung aus

Zum Ende des Monats profitieren Fische von der Konjunktion von Mond und Neptun – und das glättet auch die Wogen in ihrer Beziehung. Beruflich können Fische im November durch die stabilisierende Wirkung des Saturn profitieren. Das ist auch dringend nötig, denn das Horoskop warnt sie vor Chaos und Konzentrationsproblemen bei der Arbeit. Fische sollten sich in der zweiten Hälfte des Novembers auf ihre Kreativität verlassen, um diese Zeit erfolgreich zu überstehen.

Auch den Widder erwartet im November so einige Herausforderung. Der Monat könnte zu einem regelrechten Stressmonat werden – sei es in der Liebe oder im Beruf. Bereits am Monatsanfang kommt es in seiner Beziehung zu Konflikten und Streitigkeiten. Besonders am 4. und 6. November sollte das Sternzeichen auf sein Verhalten achten. Durch den Einfluss des Mars entstehen nämlich schnell Missverständnisse. Singles sollten sich hingegen bis zum Jahresende gedulden – das Horoskop deutet auf eine ganz besondere Begegnung hin.

Der rückläufige Merkur sorgt auch dafür, dass die Berufslage für den Widder im November angespannt bleibt. Menschen mit diesem Sternzeichen leiden durch den Einfluss des Planeten unter erhöhtem Stress und ihnen drohen schwierige Verhandlungen. Das Horoskop warnt den Widder davor, sich dieses Mal nicht auf schwere Diskussionen einzulassen und sich selbst nicht unter Druck zu setzen. Die eigenen hohen Ansprüche könnten dem Sternzeichen momentan eher im Weg stehen, als es beruflich voranzubringen.