November 2019: DAS ist neu und schon in wenigen Tagen möglich – jeder kann es nutzen

In der kalten Jahreszeit kannst du dich auf viel Neues freuen. Der November 2019 kommt mit wichtigen Änderungen in Pflegeeinrichtungen, bei Spielen, Serien und verschiedenen Aktivitäten.

Außerdem bringt der November 2019 eine digitale Karte, die EU-Bürgern einiges erleichtern soll.

Ab November 2019 Ausweiskarte für Internet

Ab dem 1. November wird es eine Chipkarte geben, mit der sich EU-Bürger im Internet ausweisen können. Die neue eID-Karte wird die persönlichen Basisdaten enthalten und soll „sicher, einfach und auf hohem Vertrauensniveau“ funktionieren.

Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit oder elektronischem Aufenthaltstitel können somit online Verwaltungsleistungen nutzen.

Neue Richtlinien in Alten- und Pflegeheimen

Ebenfalls zum 1. November gelten neue Richtlinien zur Qualitätsprüfung in der vollstationären Pflege. Prüfinhalte und Prüffokus der externen Qualitätsprüfung verändern sich. Das berichtet Infranken.

21 der 24 Qualitätsaspekte beziehen sich auf die Qualität der Bewohnerversorgung.

Europa-Park mit neuer Wasserwelt

Spaß für die ganze Familie will der Europa-Park bieten. Am 28. November eröffnet der nordisch thematisierte Indoor-Wasserpark Rulantica auf über 32.000 Quadratmetern. Er wird den Gästen neun unterschiedlich gestaltete Bereiche und 25 Attraktionen bieten.

Beliebte Videospiele gehen weiter

Für Unterhaltung zu Hause sollen neue Videospiele sorgen. Am 5. November erscheint Red Dead Redemption 2 - bisher für die Xbox und Playstation verfügbar - nun auch als Computerspiel: Arthur Morgan ist auf der Flucht vor der Polizei und durchquert dabei die USA. Der Gesetzlose begeht dabei zusammen mit einer Verbrecherbande Raubüberfälle und Diebstähle, um über die Runden zu kommen.

Am 14. November kommt dann der Klassiker Age of Empires als Neuauflage auf den Markt. Das Videospiel bringt ein optisches Update mit sowie die neue Erweiterung „Die letzten Khane“ und kann auf Windows gespielt werden.

Ebenfalls am 15. November geht es mit einer neuen Star Wars-Reihe weiter. Zeitlich ordnet sich die Reihe zwischen Episode III und Episode VI ein. Der junge Cal Kestis steht dabei im Mittelpunkt: Er ist auf der Flucht vor dem Imperium, denn die dunkle Seite der Macht will endgültig den Orden auslöschen. Das Spiel wird es für die Playstation 4, Xbox One und Windows geben.

Für diejenige, die sich vor dem Bildschirm lieber unterhalten lassen, bringt Netflix neue Staffeln und Serien heraus:

Atypical - Staffel drei startet am 1. November 2019

Wir sind die Welle - Neues "Netflix Original" startet am 1. November

American Son - In diesem Film sucht ein Paar nach ihrem Sohn. Ab dem 1. November.

The End of the F***ing World - Staffel zwei startet am 5. November 2019

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen - Staffel vier startet am 5. November 2019

The Crown - Staffel drei startet am 17. November 2019

High Seas - Staffel zwei startet am 22. November 2019

Der Prinz der Drachen - Staffel drei startet am 22. November 2019

Narcos: Mexico - Staffel zwei startet voraussichtlich im November

The Last Kingdom - Staffel vier startet voraussichtlich im November

Amazon Prime bietet bisher diese Serien:

Tom Clancy's Jack Ryan (Staffel 2) - Voraussichtlicher Start ab dem 1. November 2019

The Man in the High Castle (Staffel 4) - Voraussichtlicher Start ab dem 15. November 2019

Windows Update soll jetzt kommen

Damit dein Betriebssystem auf dem aktuellen Stand ist, soll voraussichtlich am 12. November das neue Windows Update 10 erscheinen. Dadurch soll Windows 10 schneller werden.

Eigentlich sollte das Update schon Ende Oktober kommen. Das Halbjahresupdate wird zunächst einer kleinen Gruppe von Nutzern zur Verfügung gestellt. So sollen nicht alle Nutzer von Problemen betroffen sein, die möglicherweise auftreten können.

Google führt Streaming-Dienst ein

Google startet am 19. November seinen Streaming-Dienst „Stadia“. Dann kannst du Computerspiele in höchster Auflösung auf dem Fernseher, dem Laptop oder dem Tablet streamen. Einen leistungsstarken Rechner oder eine Konsole brauchst du nicht, dafür aber eine schnelle Internetverbindung.

Fridays for Future macht weiter

Fridays for Future wollen auch im November wieder für ein besseres Klima auf die Straßen gehen. In Deutschland werden Klimaaktivisten weiterhin demonstrieren. Unter dem Hashtag „NeustarktKlima“ rufen Klimaaktivisten zur Teilnahme auf.

Ende November soll dann - wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz am 2. Dezember - der vierte weltweite Klimastreik vor der Weltklimakonferenz in Chile stattfinden. (nk)