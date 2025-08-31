Erdrutsch in Norwegen zerstört ganze Straße – Todesopfer nicht ausgeschlossen!

Ein massiver Erdrutsch hat in Norwegen Teile der wichtigen Verkehrsachse E6 lahmgelegt und eine nahegelegene Baustelle komplett zerstört. Beide Fahrbahnen sowie parallele Bahngleise verschwanden am Samstag (30. August) in einem gewaltigen Loch im Boden.

Ein dänischer Bauarbeiter gilt laut Polizei als vermisst und vermutlich tot. Ein weiteres Unglücksopfer wurde mit seinem Auto in einen darunterliegenden See geschleudert, konnte aber gerettet werden. Polizei und Feuerwehr evakuierten drei Häuser, da ein Gebäude zu nah am Krater lag und bei den anderen eine sichere Zufahrt fehlte.

Erdrutsch in Norwegen fordert vermutlich ein Todesopfer

Lkw-Fahrer Mats André Aftreth schilderte gegenüber dem norwegischen Fernsehsender TV2 dramatische Szenen: „Ich fuhr hinter einem Auto, als ich den Erdrutsch sah. Plötzlich brach alles zusammen, und das Auto vor mir verschwand.“ Er reagierte sofort mit einer Vollbremsung und setzte zurück. Dabei spielte sich die Situation weiter dramatisch ab: „Während ich rückwärts fuhr, stürzte die Kante weiter ab. Es ging nur um ein paar Meter.“ Norwegen erlebt damit erneut die zerstörerische Kraft instabiler Böden.

Die betroffene Region in Norwegen kämpft schon länger mit problematischem Boden, wie das staatliche Unternehmen, das für die Stabilisierung der Eisenbahnstrecke verantwortlich ist, erklärt. Noch ist unklar, ob die laufenden Bauarbeiten am Bahndamm den Erdrutsch ausgelöst haben. TV2 berichtet, dass an der Baustelle Maßnahmen zur Bodensicherung vorgenommen wurden. Die Polizei bittet Autofahrer mit Dashcams um Videoaufnahmen, um die Unglücksursache zu untersuchen und herauszufinden, ob noch weitere Fahrzeuge verschüttet sind.

Wichtige Nord-Süd-Verbindung bleibt gesperrt

Ein Anwohner erinnerte bei einem Gespräch an ein ähnliches Unglück in der Vergangenheit. Knut Opheim sagte: „Das Ganze ist tragisch, weil es schon einmal passiert ist – ein paar Hundert Meter weiter – im Jahr 1962. Damals brach die gesamte Eisenbahntrasse zusammen, das ganze Gebiet wurde zerstört, die Schienen mussten neu verlegt werden.“ Auch dieses Mal sind in Norwegen neben der Eisenbahn große Teile der Infrastruktur betroffen.

Der Vorfall ereignete sich etwa 40 Kilometer nördlich von Trondheim und in der Nähe des Dorfes Levanger. Die E6, die als einzige große Nord-Süd-Verbindung Norwegens gilt, bleibt nach Angaben der Behörden für mehrere Tage unbefahrbar. Das Umleiten des Verkehrs sorgt vor Ort für Chaos. Besonders problematisch ist die Situation für schwere Lastwagen, die Norwegen über einen Umweg durch Schweden umfahren müssen.

Die Ausmaße der Zerstörung und der damit verbundenen Einschränkungen verdeutlichen die Tragweite des Erdrutsches in Norwegen. Eine kleinere Straße am Nesvatnet-See dient als vorübergehende Umgehung, obwohl sie kaum an die Kapazitäten der E6 heranreicht. Während die Aufräum- und Untersuchungsarbeiten laufen, bleibt die Region für längere Zeit vom Verkehrschaos geprägt.

