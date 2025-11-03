Kunden fahren in Norwegen mit E-Bussen – dann erfahren sie es

In Norwegen sind bereits mehr als 1350 chinesische Elektrobusse im Einsatz. Davon stammen 850 Fahrzeuge vom Hersteller Yutong, einem der größten Produzenten für Elektrobusse weltweit. Doch die smarte Technik birgt offenbar unerwartete Risiken. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kam der Verkehrsbetrieb Ruter, der für die Hauptstadt Oslo und deren Umgebung zuständig ist.

Heimlicher Sicherheitstest in Mine durchgeführt

In einer stillgelegten unterirdischen Mine führte Ruter kürzlich geheime Tests zur Cybersicherheit durch. Sowohl westliche als auch chinesische Elektrobusse wurden umfassend unter die Lupe genommen. Das Ergebnis schockte die Verantwortlichen: Während ein niederländischer Bus sich als unbedenklich erwies, entpuppten sich die Busse des chinesischen Herstellers Yutong als potenzielle Gefahrenquelle.

Die Untersuchung brachte ans Licht, dass die Yutong-Busse aus China heraus fernsteuerbar sind. Möglich wird dies durch eine elektronische SIM-Karte, die sich in Rumänien befindet. Damit könnten die Fahrzeuge von China aus jederzeit gestoppt werden. Auch das Fernzugreifen auf diagnose-technische Daten der Busse funktioniert offenbar reibungslos.

System fragwürdig: Kontrolle der Funktionen

Ruter erklärte in einer Pressemitteilung, dass der chinesische Hersteller sogar Zugriff auf sämtliche Parameter, Fehler und Probleme der Busse habe. Besonders schockierend: Die Kontrolle geht so weit, dass Türen aus der Ferne geöffnet, geschlossen oder sogar verriegelt werden können. Die Erkenntnisse sorgen nicht nur in Norwegen für Stirnrunzeln, sondern werfen auch international Fragen auf.

Das norwegische Verkehrsministerium wurde sofort über die Ergebnisse des Tests informiert. Künftig sollen strenge Verfahren eingeführt werden, um Kaufentscheidungen sicherer zu gestalten und das Risiko dieser Eingriffe auszuschließen. Ob die bereits eingesetzten chinesischen Elektrobusse bald komplett ersetzt werden, ist laut „Piataauto“ noch unklar. Fest steht jedoch: Die Cyber-Sicherheitsdebatte ist eröffnet.