Norma: Vorsicht! Wenn du diesen Käse hast, schmeiß ihn SOFORT weg – er kann extreme Verletzungen hervorrufen

Für ein leckeres Ofengericht gibt es wohl kaum eine bessere Zutat als geriebenen Käse, den du über das Essen streust. Viele Leckermäuler freuen sich dabei am meisten auf die knackige Käseschicht. Doch eine dieser Streukäse-Sorten wird nun von Norma zurückgerufen.

Wenn du diesen Käse gekauft hast, solltest du ihn sofort in einen Norma deiner Wahl zurückbringen. Deine Gesundheit wird es dir danken.

Norma ruft Emmentaler zurück – das musst du jetzt beachten

Norma-Kunden sollten nochmal einen genauen Blick auf ihren Einkauf werden. War der „geriebene Emmentaler“ von „Leckerrom“ dabei? Wenn ja, bist auch du vom Rückruf des Discounters betroffen.

Der „geriebene Emmentaler“ von „Leckerrom“ wird zurückgerufen. Foto: Bayernland eG

Die Bayernland eG verkündet, dass alle Produkte der 250-Gramm-Packungen, die mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 2. April 2021 versehen sind, nicht zum Verzehr geeignet seien. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich grüne Plastikfremdkörper in der Packung befinden.

----------------------------------------

Das ist Norma:

Die Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG ist ein Lebensmittel-Discounter

Unter dem Namen „Norma“ gibt es über 1.450 Filialen in Deutschland, Frankreich, Österreich und Tschechien

Der Hauptsitz des Discounters liegt in Nürnberg

Das Unternehmen wurde 1964 gegründet

----------------------------------------

Norma-Käse kann innere Verletzungen verursachen

Das Unternehmen bittet jeden Kunden, der den Käse in einer Norma-Filiale gekauft hat, den Emmentaler nicht zu verzehren. Denn: Die Plastikteilchen können höchst gefährlich sein und zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum führen.

Das Produkt kann in jeder Norma-Filiale zurückgegeben werden. Foto: picture alliance/dpa

Auch innere Verletzungen oder Blutungen können nicht ausgeschlossen werden. Der Käse sollte daher so schnell wie möglich in der Tonne landen oder in einer der über 1.450 Norma-Filiale zurückgegeben werden. Der Discounter versichert, dass die Kunden bei Rückgabe der Käsepackung auf jeden Fall ihr Geld zurückbekommen – auch wenn sie keinen Kassenbon mehr dazu besitzen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Vor wenigen Tagen kam es auch im Real zu einem Rückruf. Dabei drehte es sich jedoch nicht um Käse, sondern frisches Obst. Welche Frucht du lieber nicht mehr essen solltest, erfährst du hier.