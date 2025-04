Norma verkauft irres Produkt für 12.000 Euro – Kunden trauen ihren Augen nicht

Hat Norma hiermit jetzt etwa den Vogel abgeschossen? Eigentlich ist der Discounter für sein großes Sortiment und seine vielen Angebote bei den Kunden beliebt. Ob Lebensmittel oder auch ab und zu Haushaltswaren, Norma hat so einiges zu bieten.

Doch nun macht die Kette mit etwas Ungewöhnlichem auf sich aufmerksam. Denn seit geraumer Zeit können Kunden auch ziemlich viele Produkte für ihre Sicherheit kaufen. Wer jetzt hier aber lediglich an Alarmanlagen oder Türverriegelungssysteme denkt, der irrt gewaltig. Denn Norma geht noch einen Schritt weiter…

Skurril? Norma bietet Panikräume an

Im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters können Kunden nun Produkte kaufen, die in Krisenzeiten Leben retten sollen. Hier reicht das Sortiment von Notfallrucksäcken bis hin zu echten Panikräumen. Ja, richtig gehört – echte Panikräume! In Zeiten ziemlich angespannter weltpolitischer Lage hat Norma in Deutschland offenbar eine Marktlücke für sich entdeckt.

+++Norma: Lebensgefahr! Finger weg von diesem beliebtem Produkt+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unter der Shop-Kategorie „Bunker & Panikräume“ können Kunden viele verschiedene Objekte für ihre Sicherheit erwerben. Darunter ist auch der BSSD Defence PopUp Panikraum BS226 für 11.999,00 Euro. Aber auch andere Produkte zum eigenen Schutz bietet Norma in seinem Onlineshop an. So gibt es etwa ein Atemschutz-Katastrophenset mit Gasmaske und Filter für 209 Euro, das Schutz vor giftigen Gasen und Dämpfen bieten soll. Aber auch Sicherheitstüren oder Sicherheitsklappen als Notausstieg bietet der Shop seinen Kunden an.

+++Aldi, Norma und Co.: Kunden parken – doch das wird ihnen zum Verhängnis+++

Mehr Themen:

Die Discounterkette steht voll und ganz hinter den Produkten und reagierte nach Angaben des Leiters Zentraleinkauf auf die gestiegene Nachfrage der Verbraucher. „Wir testen auch Artikel, die etwas ungewöhnlich sind. Deshalb kommen immer wieder neue Lieferanten auf uns zu“, erklärte Wolfgang Stütz gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“. Auch die Hersteller sehen diesen Aufwärtstrend. Werden Bunker und Co. also bald salonfähig?