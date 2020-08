Urlaub an der Nordsee: Sylt-Urlauberin reicht es jetzt – sie will nie mehr auf die Insel

In diesem Sommer haben sich viele Menschen für einen Urlaub an der Nordsee entschieden. Besonders beliebt ist und bleibt die nordfriesische Insel Sylt. Doch mit dem Massenansturm hat eine Frau nicht gerechnet. Sie verfasste deshalb nun einen traurigen Brief. Das berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Nordsee: Sylt-Urlauberin reicht es jetzt

In einer Facebook-Gruppe teilte sie ihren Text. Ihre Enttäuschung ist offensichtlich ziemlich groß, ihre Liebe für die Nordsee-Insel aber auch.

In drastischen Worten erklärt die Urlauberin, wie sie die Insel aktuell wahrnimmt: „Du kommst mir ausgesaugt und ausgebeutet vor... Nicht so, wie ich Dich kenne!“

Und sie geht noch einen Schritt weiter und schreibt: „Auf Dir wütet ein Virus... Das Virus heißt Mensch.“

Das ist die Insel Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel

liegt in der Nordsee

viertgrößte Insel Deutschlands

rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Wem sie genau die Schuld gibt, wird dann deutlich. Für die Frau sind es vor allem die Investoren, die Sylt einfach nicht „achten und ehren“. Die Urlauberin berichtet von Baggern und Kränen, trauert um die Natur der Insel.

Den Brief teilt die Frau in einer Facebook-Gruppe. Foto: facebook.com/groups/meine.insel

Letztendlich trifft sie eine folgenschwere Entscheidung für sich: „Ich, auch ein kleines Virus von vielen, werde Dich schützen, indem ich Dich erst mal in Ruhe lasse!“

Die Frau bleibt nun also Sylt erst mal fern, zum Wohle der Insel.

